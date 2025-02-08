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Коммерсантъ FM
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Над четырьмя регионами России сбили 36 беспилотников

Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 февраля силы ПВО уничтожили 36 беспилотников. Из них 18 сбили над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской, пять — над Белгородской, два — над Краснодарским краем.

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены 14 жилых домов, сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированы 68 жителей одной из многоэтажек. В Чертковском районе региона также повреждены административно-бытовые здания предприятия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в Славянском районе повреждены пять жилых домов. О пострадавших власти регионов, попавших под атаку БПЛА, не сообщали.

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