Россия осталась вторым основным экспортером удобрений в США в 2024 году

По итогам 2024 года Россия на пятую часть сократила поставки удобрений в США. Несмотря на это, она осталась вторым основным их поставщиком в Штаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

В общей сложности за год Соединенные Штаты закупили у России удобрений на $1,1 млрд. Доля российских удобрений в американском импорте снизилась с 14,8% в 2023 году до 12,3%.

США в прошлом году сократили закупки всех удобрений почти на 5%, до $8,7 млрд. Экспорт удобрений из Канады снизился на 15,6%, до $3,7 млрд, а ее доля — с 48,3% до 42,8%. Поставки из Саудовской Аравии уменьшились на 3,4%, до $760,8 млн.

В январе Еврокомиссия объявила о планах повысить импортные пошлины на азотные и комплексные удобрения из РФ и Белоруссии вплоть до заградительного уровня в течение 2025–2028 годов. В дополнение к ставке 6,5% с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года планируется установить пошлину €40–45 за 1 тонну. Заградительный тариф могут ввести раньше, если поставки удобрений из РФ будут выше определенного уровня.

Подробности — в материале «Ъ» «Евросоюз не хочет быть удобреньким».