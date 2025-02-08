Трамп допустил разговор с Путиным на следующей неделе

Президент США Дональд заявил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также сказал, что в это же время планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

«На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским и, возможно, поговорю с президентом Путиным … У нас с президентом Путиным всегда были хорошие отношения»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент США, он хочет, чтобы конфликт на Украине закончился, так как «погибает очень много людей». Господин Трамп также повторил тезис о том, что он мог бы предотвратить начало боевых действий, если бы победил на выборах в 2020 году.

5 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что контакты России и США по урегулированию конфликта на Украине активизировались. Власти Украины сообщали, что в ближайшее время на разных уровнях пройдут встречи с властями Соединенных штатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контакты огласке подлежат».