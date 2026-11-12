Axios: министр торговли США прервал переговоры Трампа с Nvidia о чипах для Китая

Дональд Трамп на прошлой неделе в третий раз санкционировал преследование компаний, подозреваемых в поставках передовых чипов искусственного интеллекта Nvidia в Китай. Он консультировался с Илоном Маском, но , как отмечает издание, реализовать планы помешало министерство торговли.