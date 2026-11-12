Axios: министр торговли США прервал переговоры Трампа с Nvidia о чипах для Китая
Министр торговли США Говард Латник приостановил действия президента Дональда Трампа в отношении компаний, подозреваемых в перепродаже чипов Nvidia для Китая. Об этом как о сенсации сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Дональд Трамп на прошлой неделе в третий раз санкционировал преследование компаний, подозреваемых в поставках передовых чипов искусственного интеллекта Nvidia в Китай. Он консультировался с Илоном Маском, но , как отмечает издание, реализовать планы помешало министерство торговли.
По данным источников Axios, 5 ноября министр торговли встречался с министром финансов Скоттом Бессентом, главой Пентагона Питом Хегсетом, торговым представителем Джеймисоном Гриром и госсекретарем Марко Рубио. Скотт Бессент обвинил Говарда Латника в противодействии внедрению экспортного контроля. Последний с этим фактически согласился, оговорив при этом необходимость проконсультироваться с Дональдом Трампом.
Противостояние иллюстрирует провал усилий по недопущению попадания американских технологий в руки Китая. В мире недоумевают, почему администрация не приняла мер против компании, подозреваемой в контрабанде чипов и шпионском скандале, подчеркивает издание.
После раскрытия информации о шпионском скандале в Nvidia несколько законодателей потребовали от администрации президента занять более жесткую позицию в отношении экспорта американских чипов в КНР. Они призвали Конгресс одобрить ужесточение ограничений.
Как отмечает Reuters, в июле администрация Трампа воздержалась от включения китайского DeepSeek и более 100 других компаний, которые были определены как представляющие угрозу национальной безопасности, в торговый черный список. США не публиковали никаких дополнений к списку с октября 2025 года, что стало самым длительным промежутком между новыми публикациями более чем за десятилетие.