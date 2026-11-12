ЕС может заблокировать Duolingo из-за манипуляций пользователями
Европейская комиссия представила проект Закона о цифровой справедливости (Digital Fairness Act), который обяжет сервисы разрешить отключение вызывающих зависимость функций. Об этом сообщает Wired.
Новый регламент вводит запрет на манипуляции, включая ложные утверждения о том, что товар заканчивается, и сомнительное динамическое ценообразование со стороны билетных операторов.
Кроме того, правила обяжут инфлюенсеров раскрывать информацию об оплате продвижения товаров, упростят отмену цифровых подписок и предоставят потребителям право общаться с человеком в службе поддержки.
Для несовершеннолетних документом полностью запрещаются персонализированные реклама и ценообразование, использующие конфиденциальные данные.
Законопроект предоставит всем пользователям право отключать вызывающие привыкание функции дизайна — автовоспроизведение видео и «стрики» в сервисах вроде платформы для спортсменов с GPS-трекером Strava и сервис по изучению языков Duolingo.
Документ стал частью масштабного пакета обновлений законов о защите прав потребителей. Он призван оградить граждан Евросоюза от вредных цифровых практик при онлайн-покупках, в социальных сетях и мобильных приложениях.