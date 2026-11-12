Россия призовет ОБСЕ отреагировать на информацию о пытках на Украине
Россия поднимет вопрос о пытках военнослужащих на Украине на заседании постсовета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 12 ноября, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.
«Мы обязательно поставим этот вопрос на площадке ОБСЕ и призовем профильные институты организации дать ему оценку»,— сказал господин Полянский в разговоре с «РИА Новости».
По словам господина Полянского, сведения об организации пыток свидетельствуют о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях. Постпред также обвинил западные страны в игнорировании этого факта и намеренном продолжении конфликта.