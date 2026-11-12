Минобороны заявило об установке стратегической ракеты «Ярс»
Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Ракета устанавливается в шахту при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата, а сами технологические операции занимают несколько часов.
В министерстве подчеркнули, что запланированные на 2026 год мероприятия по перевооружению Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) позволят увеличить долю современных ракетных комплексов и повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил.
В ведомстве добавили, что процесс включает не только поставку новых комплексов, но и создание современной инфраструктуры для подготовки дежурных сил, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.
Комплексы «Ярс» в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН. Ракета способна поражать цели на дальности до 11 тыс. км.