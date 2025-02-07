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Коммерсантъ FM
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МИД Индии: США депортируют 487 индийских мигрантов

Власти США уведомили Индию о 487 решениях о выдворении, принятых в отношении предполагаемых граждан Индии. Об этом в пятницу сообщили в МИД Индии.

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

«Нас предупредили о 487 предполагаемых гражданах Индии с утвержденными решениями о выдворении»,— сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри (цитата по NDTV).

5 февраля The New York Times со ссылкой на Министерство обороны США сообщила, что в индийский город Амритсар прибыл первый американский военный самолет с нелегальными индийскими мигрантами на борту. Их депортировали в связи с кампанией президента США Дональда Трампа по высылке нелегальных мигрантов, которую тот развернул после инаугурации.

После прихода в Белый дом Дональд Трамп начал реализовывать обещанную им ранее «операцию по депортации мигрантов». 21 января иммиграционная и таможенная служба США начала задержания мигрантов. В первую волну попали в том числе нелегальные мигранты из Индии. По данным СМИ, на военном борту, который 5 февраля прибыл в индийский Амритсар, могло находиться от 100 до 205 человек.

20 января Дональд Трамп в своей первой речи на посту президента США пообещал немедленно остановить незаконную миграцию и начать процесс экстрадиции «миллионов мигрантов». В тот же день он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за обстановки на южной границе страны.

Подробнее о борьбе Дональда Трампа с нелегальной миграцией — в материале «Ъ» «Колумбия недолго сопротивлялась».

Анастасия Домбицкая

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