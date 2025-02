Военный самолет с нелегальными мигрантами из США прибыл в Индию

Американский военный самолет с нелегальными индийскими мигрантами на борту в среду днем прибыл в город Амритсар на севере Индии, сообщила сегодня, 5 февраля, газета The New York Times со ссылкой на Министерство обороны США. Это первый случай в истории депортаций США, когда для этих целей используется военно-транспортная авиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters

«Министерство обороны США подтвердило в среду, что самолет C-17 ВВС США приземлился около 3:30 утра по восточному времени в Амритсаре, Индия»,— утверждается в материале NYT.

Точное количество мигрантов, которые прибыли в Индию, неизвестно. Издание The Washington Post писало, что на борту самолета было как минимум 100 мигрантов. Газета The Times of India сообщила о 104 мигрантах. А местный новостной портал India Today со ссылкой на источники написал, что на борту находилось 205 человек.

Ранее агентство Blooomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Индии выразили готовность сотрудничать с Белым домом в вопросе депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории США. Собеседники Bloomberg тогда говорили, что стороны уже определили около 18 тыс. нелегальных индийских мигрантов, которых предстоит выдворить, но допустили, что число человек в списках на депортацию может вырасти.

Депортации нелегальных мигрантов проводятся в свете кампании по отлову нелегальных мигрантов. 21 января иммиграционная и таможенная служба США начала задержания мигрантов для их последующей депортации. 20 января Дональд Трамп в своей первой речи на посту президента США пообещал немедленно остановить незаконную миграцию и начать процесс экстрадиции «миллионов мигрантов». В тот же день он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за обстановки на южной границе страны.

Подробнее о первых указах Дональда Трампа — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая