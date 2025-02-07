Управления УФСБ и СКР по Башкирии задержали трех сотрудников Госжилстройнадзора

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии предъявил обвинения двум строительным инспекторам и начальнику организационно-контрольного отдела Государственного комитета по жилищному и строительному надзору. Они обвиняются в получении взяток и посредничестве в их передаче.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Рамазане Кайтаеве, Леониде Гриневе и Гульназ Гаязовой.

Как сообщили в пресс-службах республиканского управления СКР и УФСБ по Башкирии, с июня по сентябрь 2024 года инспекторы получали взятки от представителей строительных компаний за беспрепятственное подписание заключений о соответствии объектов проектной документации. Суммы варьировались от 50 тыс. до 2,5 млн руб. Часть денег передавалась через начальника организационно-контрольного отдела председателю госкомитета, отметили в ведомствах.

Инспекторы арестованы, а начальник организационно-контрольного отдела — отправлен под домашний арест.

Уголовные дела соединены в одно производство. В него включены 18 дел, включая обвинения начальника отдела строительного надзора, ведущего специалиста и бывшего председателя госкомитета, а также взяткодателей.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце декабря 2024 года был задержан экс-глава ведомства Артур Давлетшин.

Ему инкриминируется получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, чиновник с подчиненными получил 2,5 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб.— от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели. Вину он не признавал. 25 декабря суд арестовал господина Давлетшина на два месяца.

Начальник отдела госжилстройнадзора Алия Насырова, задержанная позднее, была отправлена под домашний арест.

Олег Вахитов