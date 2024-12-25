Жилнадзор пришел в СИЗО

Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывшего председателя госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина. Ему инкриминируется получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Как считают в управлении СКР по Башкирии, господин Давлетшин с подчиненными получили 2 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб.— от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части. Чиновник был задержан накануне, в тот же день указом главы Башкирии был лишен полномочий. На кадрах распространенного пресс-службами видео господин Давлетшин отказывается признать вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд арестовал Артура Давлетшина на два месяца

Фото: пресс-служба Советского районного суда Уфы Суд арестовал Артура Давлетшина на два месяца

Фото: пресс-служба Советского районного суда Уфы

Бывший главный государственный жилищный инспектор Башкирии Артур Давлетшин арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). На аресте настаивало следствие.

Артур Давлетшин родился в 1990 году в Ишимбае. Окончил УГАТУ и Ивановский государственный энергетический университет имени Ленина. Женат, двое детей. Карьеру начинал машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию в ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ». Затем работал в ТПП «Повтехнефтегаз» («Лукойл — Западная Сибирь»). С 2016 по 2018 год занимался бизнесом. С 2018 года занимал разные должности в республиканском министерстве ЖКХ, гострудинспекции по Башкирии и госкомжилстройнадзоре. В мае 2022 года возглавил госкомитет в статусе исполняющего обязанности, в августе этого же года избавился от приставки и. о.

Господин Давлетшин был задержан 24 декабря. В тот же день был опубликован указ главы Башкирии Радия Хабирова об освобождении его от должности. Отставку прокомментировали в пресс-службе руководителя региона. «Радий Хабиров неоднократно говорил, что коррупционерам нет места в органах власти и что он будет решительно с ними бороться. Поэтому сегодня подписал указ об увольнении Артура Давлетшина с поста руководителя госжилстройнадзора. Далее предстоит работа правоохранительных и следственных органов, которые установят все обстоятельства совершенных правонарушений»,— заявила пресс-секретарь главы Башкирии Диана Сафаргалеева.

Бывшему чиновнику инкриминируется два эпизода получения взятки. Одну из них, считают силовики, господин Давлетшин получил этим летом от представителя компании, строившей в Благовещенске оптово-распределительный центр Ozon.

«Сотрудниками УФСБ установлено, что чиновник потребовал от коммерческой организации 2,5 млн руб. за подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации»,— сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Документ подтверждал в том числе и соответствие объекта требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета, уточняет пресс-служба управления СКР по региону.

Строительство логистического комплекса Ozon началось в августе 2023 года, когда при участии главы региона был торжественно заложен первый камень объекта. Здание площадью 93 тыс. кв. м возводила компания «ОРЦ Уфа» в рамках инвестпроекта холдинга «Ромекс Групп». В ноябре объект торжественно открыли.

Второй эпизод связан со строительством автономной системы теплоснабжения здания пожарно-спасательной части в Агидели, сообщила пресс-служба Советского районного суда Уфы. Чиновник за выдачу разрешительных документов якобы получил 350 тыс. руб. от представителя подрядчика, выполнявшего работы.

По данным портала госзакупок, контракт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен в октябре прошлого года с уфимским ООО «Баштепломонтаж». Стоимость работ составила 15,6 млн руб., финансирование было выделено в рамках республиканской адресно-инвестиционной программы.

Преступления, полагают в СКР, были совершены в сговоре с подчиненными господина Давлетшина — начальником отдела госкомитета и ведущим специалистом-экспертом по строительству. В отношении них, а также двух взяткодателей, также возбуждены уголовные дела. Обвиняемым избраны меры пресечения, связанные с изоляцией от общества. В следственных органах не исключают, что в уголовном деле могут появиться новые эпизоды.

Вину господин Давлетшин не признает. Его адвокат Ильдар Альмухаметов вчера сообщил «Ъ-Уфа», что примет решение об обжаловании меры пресечения после изучения решения суда.

Наталья Балыкова