Начальника отдела госжилстройнадзора Башкирии отправили под домашний арест

Советский райсуд Уфы избрал меру пресечения начальнику отдела регионального госжилстройнадзора Алие Насыровой. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда, она останется под домашним арестом до 12 января 2025 года.

По информации «Ъ-Уфа», Алия Насырова — одна из фигурантов уголовного дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) сотрудниками госжилнадзора, в числе которых экс-глава ведомства Артур Давлетшин.

Господин Давлетшин был задержан на этой неделе. Ему инкриминируется получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, чиновник с подчиненными получил 2,5 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб.— от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели. Вину он не признает. 25 декабря суд арестовал господина Давлетшина на два месяца.

Венера Хисамова