Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начальника отдела госжилстройнадзора Башкирии отправили под домашний арест

Советский райсуд Уфы избрал меру пресечения начальнику отдела регионального госжилстройнадзора Алие Насыровой. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда, она останется под домашним арестом до 12 января 2025 года.

По информации «Ъ-Уфа», Алия Насырова — одна из фигурантов уголовного дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) сотрудниками госжилнадзора, в числе которых экс-глава ведомства Артур Давлетшин.

Господин Давлетшин был задержан на этой неделе. Ему инкриминируется получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, чиновник с подчиненными получил 2,5 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб.— от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели. Вину он не признает. 25 декабря суд арестовал господина Давлетшина на два месяца.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...