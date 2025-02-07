Песков о планах США по урегулированию: пока чего-то субстантивного нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что субстантивных предложений от США по урегулированию украинского конфликта пока нет. По его словам, Россия сохраняет открытость к началу переговоров по этой теме. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление спецпосланника США по Украине Кита Келлога о том, что американский президент Дональд Трамп хочет «остановить кровопролитие» на Украине до старта переговоров по окончанию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам нечего пока добавить по этой теме, очень много заявлений, много сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются "утками" или еще что-то. Поэтому нет возможности и нет желания, собственно, на каждое подобное сообщение реагировать. Пока чего-то субстантивного на этот счет нет, здесь просто нужно набраться терпения»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Спецпосланник США по Украине в своем заявлении подчеркивал, что Дональд Трамп понимает, что и Киеву, и Москве придется пойти на уступки для завершения конфликта. Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны Москвы, представитель Кремля отметил, что «урегулирование должно наступить в результате переговоров, но пока конкретики нет».

Кит Келлог в беседе с The New York Post также высказал мнение, что экономическое давление США на Россию «оказалось недостаточно болезненным». Поэтому, заявил он, Вашингтон рассматривает возможность усиления ранее введенных ограничений против российского энергетического сектора.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Контакты огласке подлежат».