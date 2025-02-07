Келлог: Трамп намерен «остановить кровопролитие» до переговоров по Украине

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет «остановить кровопролитие» на Украине до старта переговоров по урегулированию конфликта. По словам господина Келлога, президент США готов ужесточить санкции против России, чтобы добиться окончания боевых действий. При этом, отметил спецпосланник, Дональд Трамп понимает, что и Киеву, и Москве придется пойти на уступки для завершения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mariam Zuhaib / AP Фото: Mariam Zuhaib / AP

«Президент сначала хочет остановить кровопролитие — просто остановить его — и уже потом исходить из этого в будущих переговорах»,— сказал Кит Келлог в беседе с газетой The New York Post.

По мнению господина Келлога, экономическое давление США на Россию «оказалось недостаточно болезненным». Поэтому, отметил он, Вашингтон рассматривает возможность усиления ранее введенных ограничений против российского энергетического сектора.

«Действительно, можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения (направленные против добычи и экспорта нефти.— "Ъ"). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять»,— добавил спецпосланник США по Украине.

5 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты США и России о мире на Украине «интенсифицировались». О «конструктивных переговорах» с руководством Украины и России говорил и Дональд Трамп.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Контакты огласке подлежат».