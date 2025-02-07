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Коммерсантъ FM
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Reuters: США сократят штат USAID более чем на 90%

Администрация президента Дональда Трампа планирует резко сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас в агентстве работают более 10 тыс., однако свои должности сохранят всего 294 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Утверждается, что в африканском бюро USAID останется только 12 сотрудников, в азиатском бюро — восемь. «Это возмутительно»,— сказал экс-глава USAID Брайан Этвуд. По его мнению, массовое увольнение персонала «фактически уничтожит агентство, которое помогло спасти десятки миллионов людей по всему миру от смерти».

Госдеп пока никак не прокомментировал информацию о предполагаемых сокращениях.

Что такое USAID

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USAID было создано в 1961 году для предоставления гумпомощи другим странам. 20 января господин Трамп объявил о заморозке инициативы USAID на 90 дней — за это время должны провести ревизию их программ. 3 февраля президент США назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID. Тот обвинил агентство в нарушении запрета на финансирование помощи.

Подробности — в материале «Ъ» «Помощь ушла откуда не ждали».

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