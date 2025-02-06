Госсекретарь США обвинил USAID в нарушении запрета на финансирование помощи

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) нарушили запрет на финансирование программ иностранной помощи. По его словам, несмотря на запрет финансирования большинства программ, отдельные сотрудники все равно пытались «протолкнуть платежи».

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Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

«Это не благотворительность. Это не частные средства. Это деньги американских налогоплательщиков, и мы обязаны тратить их с умом»,— сказала господин Рубио на пресс-конференции с президентом Гватемалы Бернардо Аревало (цитата по сайту Госдепа).

При этом госсекретарь подчеркнул, что временный запрет не означает полного прекращения иностранной помощи. По его словам, речь идет о структурировании поддержи таким образом, чтобы «способствовать национальным интересам США».

USAID — независимое агентство при правительстве США, которое занимается оказанием помощи другим странам. 20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней — за это время должны провести ревизию их программ. 3 февраля господин Трамп назначил Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID.

Подробности — в материале «Ъ» «Помощь ушла откуда не ждали».