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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия и США не обсуждали организацию встречи Путина и Трампа

Россия и США еще не начинали обсуждение возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал «не спешить» с обсуждением этой темы.

«У них (господ Путина и Трампа.— "Ъ") не было никаких стартовых контактов, чтобы обсудить, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как»,— сказал CNN представитель Кремля. Он пообещал дать комментарий по этому вопросу, «как только будет что-то конкретное».

3 февраля господин Трамп сообщил о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины. По его словам, обсуждение запланированных встреч идет «довольно успешно». 5 февраля господин Песков сказал, что контакты РФ и США по урегулированию конфликта на Украине ведутся по линии отдельных ведомств и в последнее время они активизировались. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа «находится в продвинутой стадии».

Подробности — в материале «Ъ» «Контакты огласке подлежат».

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