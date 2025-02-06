Трампу чужого надо

Дональд Трамп заявил, что после окончания боевых действий Израиль передаст территории в Газе Соединенным Штатам. Новые комментарии хозяина Овального кабинета появились в четверг, 6 февраля, в его социальной сети Truth Social. В частности, он написал, что «палестинцев поселят в намного более безопасных и красивых местах, а в регионе появятся новые и современные дома». Для реализации этого замысла глава Белого дома намерен «наладить сотрудничество с прекрасными девелоперскими командами со всего мира». До этого 47-й президент Америки предложил построить в Газе «Ривьеру Ближнего Востока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Это вызвало резкое осуждение во многих странах мира, на что глава Госдепа Марко Рубио ответил, что переселение палестинцев будет временным. Такие заявления противоречат международному праву и неоднозначно воспринимаются даже внутри Израиля, говорит политолог и эксперт по безопасности на Ближнем Востоке Саймон Ципис: «В заявлении Трампа несколько очень проблемных элементов с точки зрения международного права: нельзя захватить или присоединить себе какую-то территорию без проведения референдума или согласия ее жителей — это первое нарушение. Второе нарушение в том, сектор Газа является с 1947 года спорной территорией. Наконец, принудительное выселение идет вразрез с мировым правом.

Предположим, что Трамп выселяет палестинцев, не превращает сектор Газа в территорию США, но США обретают какой-то контроль над этой территорией. Предполагаю, что рано или поздно все равно эта территория будет отдана Израилю как козырная карта в рукаве хорошего игрока в покер. Отстроит сектор Газа, передаст Израилю такой щедрый подарок. Никто не говорит, что сектор Газа будет 51-м штатом США. Если у него девиз "Давайте сделаем Америку лучше!", то, наверное, второй девиз — "Давайте сделаем Израиль больше!"

До сих пор в Израиле многие находятся в легком шоке, поскольку этот план очень дерзкий и неожиданный. Например, ультраправые празднуют победу. Левые в Израиле очень скептически к этому относятся. Еще нужно обратить внимание на то, что арабские страны молчат. То есть этот план ставит Ближний Восток в положение ожидания какого-то мирового соглашения или видимости урегулирования палестино-израильского конфликта, которому уже почти 80 лет».

Идеи Трампа поддержали в правительстве еврейского государства. Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что жителям Газы «должна быть предоставлена свобода выезда и иммиграции». Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал прислушаться к словам Трампа. С резкой критикой плана выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. В Палестинской автономии заявления президента США назвали «актом колониального мышления». На Смоленской площади их сочли контрпродуктивными и эпатажными. В Эр-Рияде отказались восстанавливать отношения с Израилем, если палестинцы не получат права на собственную государственность.

Несмотря на резкий тон саудитов, арабские страны пребывают в растерянности от радикальных тезисов, озвученных в Вашингтоне, говорит востоковед Елена Супонина: «В срочном порядке Махмуд Аббас побывал в Иордании, провел переговоры с королем Абдаллой II. В Египте подумают о созыве саммита для обсуждения проблемы Палестины, возможно, что в этом будут участвовать Саудовская Аравия и Эмираты. Может быть, даже Саудовская Аравия станет хозяйкой этого мероприятия. Все очень обеспокоены, находятся в растерянности.

Частично заявление Трампа воспринимается как безответственный популизм. Но степень серьезности очень высокая. Если Трамп не полностью будет реализовывать озвученные планы, то хотя бы частично может наломать дров. Серьезные опытные люди не ждут ни от европейцев того, что они могут составить серьезный противовес Трампу, ни от России, которая занята сейчас в большей степени украинским конфликтом.

На самом деле, противостоять Трампу, этой стихии, сейчас вряд ли кто-то сможет, и на Ближнем Востоке это понимают».

В среду, 5 февраля, в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский президент был не менее прямолинеен, он сказал, что США будут владеть сектором Газа. Глава Белого дома пообещал полностью перестроить прибрежный палестинский анклав и превратить в популярный курорт.

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Станислав Крючков