The Guardian: МУС приготовился к «жестким и быстрым» санкциям от Трампа

Руководство Международного уголовного суда (МУС) опасается возможных «быстрых и жестких» экономических санкций, которые может ввести президент США Дональд Трамп, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

После выдачи МУС ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС. Однако в суде предполагают, что Дональд Трамп может не ждать принятия проекта закона Конгрессом и своим указом создать основу для санкций.

По словам собеседников газеты, МУС готовится к «худшему сценарию», когда санкции будут введены не только в отношении отдельных лиц, но и против самой структуры. В то же время источники считают, что ограничения могут быть нацелены на блокировку доступа МУС к услугам, необходимым для его работы. В том числе доступ может быть ограничен к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре и страховым компаниям.

Несколько источников утверждают, что критическое значение для работы суда имеет облачная платформа Microsoft Azure. Приостановка доступа к ней парализует все расследования. Авторы публикации полагают, что дестабилизация работы МУС может быть частью плана по отмене ордеров на арест господ Нетаньяху и Галанта.

МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля в ноябре 2024 года в связи с обвинениями в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. В том же месяце советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц пообещал «решительный ответ на антисемитскую предвзятость МУС и ООН».

О заявлениях Дональда Трампа во время инаугурации — в материале «Ъ».