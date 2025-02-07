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Коммерсантъ FM
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СПОкойствие, только спокойствие

Комитеты Госдумы одобрили сокращение числа экзаменов для поступающих в колледжи и техникумы

Профильные комитеты Госдумы одобрили законопроект о сокращении в два раза количества обязательных выпускных экзаменов для поступающих в колледжи после 9-го класса. Но второе предложение авторов инициативы — предоставить привилегии для поступающих в колледжи «своего» региона — вызвало сомнение у некоторых депутатов. Они опасаются нарушения конституционного права на равный доступ к образованию.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В четверг, 6 февраля, комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сокращении числа выпускных экзаменов для девятиклассников, покидающих школу. Ранее аналогичные заключения утвердили думские комитеты по высшему образованию и по защите семьи.

Напомним, инициативу разработала межфракционная группа депутатов во главе с вице-спикерами Петром Толстым (ЕР) и Викторией Абрамченко (ЕР). Они предложили апробировать новую экзаменационную систему уже этим летом, пока в пяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовский и Тюменской областях и в Северной Осетии. Если законопроект примут, выпускники из пилотных субъектов смогут получить аттестат об основном общем образовании, сдав всего два ОГЭ — русский язык и математику. Этого будет достаточно, чтобы поступить в среднее специальное учебное заведение. Для тех, кто намерен продолжить обучение в 10-м классе, список экзаменов не изменится.

Сейчас выпускники 9-х классов должны сдать четыре обязательных ОГЭ — русский язык, математику и два предмета на выбор ученика. У выпускников, справившихся с испытаниями, есть два основных варианта дальнейшего обучения: пойти в 10-й класс и готовиться к сдаче ЕГЭ для поступления в вуз — либо уйти из школы в СПО. Но конкурсный отбор в учреждения СПО осуществляется по среднему баллу аттестата, а значит, выбранные для сдачи на ОГЭ предметы и оценки за них неважны.

В этом же законопроекте депутаты предлагают дать региональным властям право проводить отдельный конкурс на бюджетные места в колледжи для выпускников, окончивших школу в этом же регионе. По мнению законодателей, у девятиклассников появится больше возможностей продолжить учебу недалеко от дома, что повысит мотивацию поступить в учреждение СПО.

Предложение о сокращении количества ОГЭ не вызвало претензий у профильных комитетов. Однако инициатива дать привилегии для поступления в колледж выпускникам из «своего» региона не нашла единогласной поддержки. В отзыве комитета по защите семьи говорится, что «предлагаемые изменения создают неравные условия для обучающихся, нарушая единство и объективность требований при поступлении в СПО». Комитет считает, что это «может привести к нарушению конституционного права на образование».

Также депутаты напомнили про ряд «жизненных обстоятельств», которые не учитываются авторами законопроекта — например, «смена места жительства в связи с переводом родителей в другой город» или «необходимость переезда в связи со сменой климата по медицинским показаниям».

В итоге из девяти членов комитета против законопроекта высказались трое, в том числе глава структуры Нина Останина (КПРФ). В комитете по высшему образованию также напомнили, что Конституция РФ гарантирует права каждого гражданина на общедоступность и бесплатность СПО независимо от региона регистрации. Тем не менее законопроект здесь был поддержан единогласно.

Депутаты хотят отменить половину экзаменов для школьников, выбравших рабочие профессии

«Ъ» поинтересовался у чиновников в регионах предполагаемого «пилота», насколько у них популярно СПО. Департамент образования и науки Москвы (ДОНМ) сообщил, что в прошлом году в столичных школах учились 108 тыс. девятиклассников, из которых примерно 35% поступили в колледжи. «В связи с высоким спросом на получение СПО в 2024 году количество бюджетных мест в городских колледжах было увеличено на 16 тыс. В этом году продолжится работа по увеличению количества бюджетных мест в колледжах»,— добавили там. Поступать на программы СПО могут желающие из всех регионов, но у ДОНМ нет статистики по соотношению местных и приезжих студентов. Добавим, что абитуриенты с московской регистрацией могут подать документы на портале mos.ru, а иногородним поступающим придется сделать это лично в приемной комиссии. В департаменте также добавили, что ознакомлены с законопроектом и готовы участвовать в его реализации: «Столица поддерживает инициативы, направленные на развитие СПО и повышение интереса к получению востребованных профессий».

Министерство образования Северной Осетии сообщило, что в 2024 году в республике сдавали ОГЭ примерно 9 тыс. девятиклассников. Из них в учреждения СПО поступили порядка 5 тыс., остальные перешли в 10-й класс. Никаких преференций для местных школьников нет, подчеркнули в министерстве: «Все выпускники 9-х классов, которые поступают в СПО, делают это в республике. При этом в местных колледжах учатся выпускники из соседних регионов, в частности, Кабардино-Балкарии и Чечни. Их немного, около 150 человек».

Глава ведомства Элла Алибекова отдельно отметила, что регион готов перейти на новые правила сдачи ОГЭ уже в этом году, «даже несмотря на сжатые сроки».

Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщил, что в 2024 году ОГЭ сдали 52 тыс. школьников, а в 10-й класс поступили 30 тыс. из них. Примерно 70% абитуриентов СПО зарегистрированы на территории города, но никаких привилегий у них нет. Депутатскую инициативу в ведомстве комментировать отказались. В администрации Тюменской области сообщили, что ознакомились с законопроектом, но «рассмотрение вопросов, связанных с ним», считают преждевременным. Статистику о поступающих в колледжи из других регионов там не представили. Чиновники Ростовской области на запрос «Ъ» не ответили. Добавим, что рассмотреть законопроект в первом чтении депутаты собираются уже в феврале — в приоритетном порядке.

Полина Ячменникова, корсеть «Ъ»

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