Комитет ГД одобрил отмену половины экзаменов для части девятиклассников

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, согласно которому для получения школьного аттестата за девять классов ученикам нужно будет сдать только два основных госэкзамена (ОГЭ) — по математике и русскому языку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Речь идет о тех учащихся, которые планируют поступать на программы среднего профессионального образования (СПО).

Сейчас для получения аттестата об основном общем образовании учащиеся должны сдать четыре дисциплины ОГЭ — обязательные экзамены по русскому языку и математике и еще два предмета на выбор. Документ предлагает в качестве эксперимента в 2025 году разрешить выпускникам девятых классов из пяти субъектов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей и Северной Осетии — сдавать ОГЭ только по двум предметам, если они планируют поступать на программы СПО. Учащимся, желающим продолжить обучение в десятом классе, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 января группой депутатов, в числе которых Петр Толстой (ЕР), Виктория Абрамченко (ЕР), Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР) и др. В пояснительной записке указывается, что поправки «существенно расширят возможности» учеников, желающих поступать на программы СПО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Колледжам лишние знания ни к чему».

Полина Мотызлевская