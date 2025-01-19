Колледжам лишние знания ни к чему

Госдума рассмотрит предложение в два раза сократить количество обязательных выпускных экзаменов для девятиклассников. Если инициатива будет одобрена, то желающие поступить в колледж будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике без двух предметов по выбору. Авторы законопроекта уверены, что это повысит популярность средних специальных учебных заведений (СПО). Депутаты предлагают опробовать систему уже в этом году — пока в пяти пилотных регионах. Эксперт предполагает, что инициативу поддержат и родители, и региональные власти, но предупреждает, что она может негативно повлиять на качество образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вдвое сократить количество выпускных экзаменов для девятиклассников, покидающих школу, предложила межфракционная группа из 19 депутатов, среди которых вице-спикеры Петр Толстой (ЕР) и Виктория Абрамченко (ЕР) и главы образовательных комитетов Ирина Белых (ЕР) и Сергей Кабышев (СРЗП). Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму в конце прошлой недели. Новую систему авторы предлагают апробировать уже этим летом, но пока всего в пяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовский и Тюменской областях и в Северной Осетии. Если законопроект примут, выпускники из пилотных субъектов смогут получить аттестат об основном общем образовании, сдав всего два ОГЭ — русский язык и математику. Этого же будет достаточно, чтобы поступить в среднее специальное учебное заведение. Однако для тех, кто намерен продолжить обучение в десятом классе, количество ОГЭ останется прежним. Еще законопроект наделяет регионы правом самостоятельно устанавливать перечни экзаменов по выбору и количество баллов, необходимых для поступления в десятый класс.

Сейчас выпускники девятых классов сдают четыре обязательных ОГЭ — русский язык, математику и два предмета на выбор ученика. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно сдать их все. Результат оценивается по классической пятибалльной системе. У выпускников, справившихся с задачей, есть два основных варианта дальнейшего обучения: пойти в десятый класс и готовиться к сдаче ЕГЭ для поступления в вуз или уйти из школы в СПО. При этом конкурсный отбор на бюджетные места в учреждения СПО осуществляется по среднему баллу аттестата, а значит, выбранные для сдачи на ОГЭ предметы и оценки за них неважны. Поступить в колледж можно и после одиннадцатого класса, также по конкурсу аттестатов, для этого необходимо успешно сдать два обязательных экзамена — ЕГЭ по русскому языку и базовой математике.

В этом же законопроекте депутаты предлагают дать региональным властям право проводить отдельный конкурс на бюджетные места в колледжи для выпускников, окончивших школу в этом же регионе. Таким образом, по мнению законодателей, у девятиклассников появится больше возможностей продолжить учебу недалеко от дома, что повысит мотивацию поступить в учреждение СПО.

Парламентарии считают, что эти нововведения «существенно расширят возможности обучающихся для получения среднего профессионального образования». Законопроект «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей»,— указывают авторы в пояснительной записке.

Отметим, что в Госдуме и ранее выступали за отмену ГИА для поступающих в колледжи. Так, в конце ноября на профильном «правительственном часе» об этом говорил спикер Вячеслав Володин. По его мнению, обязательные экзамены являются препятствием для девятиклассников, желающих освоить рабочие профессии. А глава Рособрнадзора Анзор Музаев обещал реформировать систему выпускных экзаменов в девятом классе еще в конце 2023 года. Общаясь с родителями школьников, он тогда назвал нынешнюю модель «не отвечающей современным требованиям» и анонсировал «изменения в ближайшем будущем, связанные с коррективами количества экзаменов и подходов» (см. “Ъ” от 18 октября 2023 года).

Интересно, что на той встрече родители просили господина Музаева о реформе, прямо противоположной инициативе депутатов.

В частности, они предлагали вдвое сократить количество обязательных ОГЭ для школьников, поступающих в десятый класс, а в СПО принимать как раз по результатам экзаменов, а не конкурсу аттестатов. Глава Рособрнадзора тогда заявил, что «все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов (при поступлении в колледжи.— “Ъ”) не работает». Официальную позицию по поводу новой депутатской инициативы в ведомстве пока не обозначили, в Минпросвещения законопроект пока также не комментируют.

«Депутаты находятся скорее в оппозиции к системе ГИА и нередко говорят о необходимости отмены ОГЭ И ЕГЭ, а профильным ведомствам приходится отстаивать сложившуюся и в целом эффективную практику,— полагает профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.— В Госдуме, видимо, поняли, что отменить ЕГЭ у них не выйдет, и попробовали начать с ОГЭ в девятом классе». По мнению эксперта, семьями и регионами эта инициатива будет встречена в целом положительно. «Родители слабых учеников будут гораздо меньше переживать, что ребенок не сдаст выпускные экзамены. Они смогут не тратиться на репетиторов, а откладывать деньги на оплату образования в колледже. Также сократятся затраты регионов на проведение ОГЭ и улучшится статистика успешно окончивших девятые классы»,— уверена эксперт.

Однако, по словам госпожи Абанкиной, нововведение «подорвет статус и авторитетность ГИА» и покажет, что от экзаменов в этом формате все же возможно отказаться.

«Скажется это и на качестве образования. Сейчас для подготовки к ОГЭ ребята тратят много сил и осваивают большие объемы программы. Без двух дополнительных экзаменов у учеников, особенно слабых, пропадет всякая мотивация учить что-то, помимо русского языка и математики»,— предупреждает эксперт.

Полина Ячменникова