Россельхознадзор выявил нарушения в работе магазинов «Светофор» в четырех регионах

Россельхознадзор выявил грубые нарушения в работе торговых точек сети «Светофор» в Московской, Ростовской, Новгородской и Вологодской областях. Претензии ведомства связаны с содержанием молока, мяса и рыбы, а также техническими требованиями. На продуктах отсутствовала маркировка, содержалась нечитаемая информация, они имели истекший срок годности, хранились в неправильном температурном режиме или без упаковки. Представители Россельхознадзора провели проверку по просьбе депутатов Госдумы, которые неоднократно обращались в профильные органы, чтобы привлечь «Светофор» к ответственности.

В Ростовской области Россельхознадзор зафиксировал 91 нарушение в 60 торговых точках сети «Светофор». «Часть продукция животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность»,— уточнили в ведомстве. Грубые нарушения требований также выявлены в 4 магазинах «Светофор» в Люберецком и Раменском районах Московской области, в двух торговых точках сети в Новгородской и Вологодской областях.

В январе начались массовые проверки магазинов сети «Светофор». Сегодня, 6 февраля, сообщалось о закрытии двух точек в Челябинске. Также стало известно, что ФНС начала ликвидацию одного из холдингов сети магазинов «Светофор» из-за недостоверно указанного адреса его регистрации.

Подробнее о закрытии магазинов сети «Светофор» — в материале «Ъ» «"Светофор" переключили на красный».