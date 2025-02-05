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«Светофор» переключили на красный

На Урале начали закрываться продуктовые дискаунтеры

В Екатеринбурге и Тюмени стали закрываться магазины сети «Светофор». Работа некоторых торговых точек останавливается на фоне проверок «Роспотребнадзора». В компании говорят, что массового закрытия магазинов в уральской столицы нет, однако часть филиалов прекращает работу из-за нерентабельности. Эксперт отмечает, что массовые проверки могут отразиться на коммерческом состоянии компании.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Екатеринбурге начали массово закрываться магазины сети «Светофор». По данным сервиса «Яндекс.Карты», работать перестали более десяти магазинов, сейчас открытыми остаются около семи филиалов. В компании «Торгсервис 66» (владеет точками «Светофора» в Екатеринбурге) «Ъ-Урал» рассказали, что сообщения о массовом закрытии магазинов из-за проверок не соответствуют действительности, а закрытия точек не носят спонтанный характер и связаны с их нерентабельностью. В УФССП (управление федеральной службы судебных приставов) по Свердловской области и местных судах сообщили, что к ним пока не поступали материалы в отношении «Светофора».

Сеть магазинов «Светофор» работает с 2009 года, первый филиал открылся в Красноярске. Как указано на сайте сети, на начало 2024 года сеть насчитывает более 4 тыс. действующих магазинов в России, СНГ и других странах. Согласно данным сайта, в Свердловской области располагается порядка 20 торговых точек, шесть из них в Екатеринбурге. Бизнес-модель магазина подразумевает отсутствие витрин, товар выкладывают на деревянных паллетах.

Роспотребнадзор проверяет магазины сети «Светофор» во многих регионах России. Как писал «Ъ», инициатором проверок стал депутат Госдумы Сергей Лисовский. Например, в Тюменской области по результатам проверок ведомства были временно закрыты уже три магазина: в селе Абатское (на семь суток), в Тюмени на ул. Ветеранов Труда, 58 (на 40 суток) и на ул. 30 лет Победы, 1 (на 60 суток), сообщили в региональном УФССП. Причиной закрытия стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. «Не соблюдены правила хранения пищевых и непищевых товаров, отсутствуют медицинские книжки у работников, наличие недоброкачественной продукции с истекшим сроком годности»,— сообщили в УФССП.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что в некоторых регионах РФ действительно наблюдается волна закрытий точек сети, где есть риски ухудшения коммерческой составляющей из-за проверок.

«Условно говоря, объект и так был низкоприбыльным, по нему есть претензии Роспотребнадзора и надо инвестировать, чтобы их снять, но в такой ситуации компании принимает решение, что целесообразнее его закрыть»,— пояснил он.

Что касается интереса российских покупателей самому формату дискаунтеров, то представители магазинов «Чижик» (входит в Х5 Group) отмечают его охлаждение. «Сейчас не существует единого формата дискаунтеров. Мы видим снижение интереса к формату "традиционных дискаунтеров" — магазинов большой площади, зачастую в виде складов, которые сконцентрированы только на низких ценах, не предлагая клиентам приятный клиентский опыт»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе сети «Чижик».

«Ъ-Урал» направил запрос на комментарий представителям сети, на момент публикации материала ответ не поступил.

Анна Капустина

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