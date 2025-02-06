«Россети» запутались в тарифе

Регуляторы прорабатывают предложение «Россетей» (MOEX: FEES) по созданию единой тарифной зоны в Сибири с передачей полномочий по установлению тарифов Федеральной антимонопольной службе (ФАС), но задумываются над альтернативой. В Минэнерго опасаются перекладывания нагрузки с одних регионов на другие, а в ФАС указали на сложности с расчетом тарифов в единой зоне с большим количеством субъектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предложение «Россетей» создать единую тарифную зону в регионах Сибирского федерального округа и передать полномочия по установлению тарифов в этой зоне ФАС регуляторы обсудили 6 февраля на заседании экспертного совета под председательством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева.

С такой инициативой глава «Россетей» Андрей Рюмин ранее обратился к премьеру Михаилу Мишустину. Предполагается, что это поможет решить проблему накопления долгов у дочерней компании холдинга «Россети Сибирь», которая в последние годы из-за нехватки тарифных поступлений исполняла обязательную инвестпрограмму в кредит. Дальнейшее наращивание задолженности может остановить плановые ремонты (см.«Ъ» от 27 января).

В «Россетях» «Ъ» сообщили, что в результате создания единой тарифной зоны могут быть обеспечены единые подходы по учету экономически обоснованных затрат в тарифах, в том числе за счет передачи полномочий по регулированию на федеральный уровень.

Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов отметил на заседании, что министерство «достаточно сдержанно смотрит на создание единой тарифной зоны в Сибири». «Это не решение проблемы, а перекладывание некорректно установленных тарифных решений одних регионов на другие»,— заявил он. По словам господина Максимова, ФАС надо реализовывать полномочия по согласованию решений региональных регуляторов, которые устанавливают тарифы, и по их оспариванию в части вынесения предписаний. «В случае невыполнения регионами предписаний применяются предельные уровни, которые ФАС и устанавливает»,— отметил Андрей Максимов.

Замначальника управления регулирования электроэнергетики ФАС Сергей Гафаров добавил, что регионы уже могут заключать между собой соглашения об установлении единых котловых тарифов, такой механизм направлен на выравнивание тарифной нагрузки. «Сейчас максимальное количество субъектов, которые создали объединенную тарифную зону,— четыре. Чем больше субъектов, тем сложнее договориться и выбрать единые ставки тарифа»,— заявил он. Сибирский федеральный округ включает десять субъектов.

В Минэнерго заявили «Ъ», что считают необходимым выработать механизм, который позволит оптимизировать контроль в сфере тарифного регулирования, так как в электросетевом комплексе Сибири существуют диспропорции в тарифных решениях по отдельным субъектам.

В ФАС сообщили, что продолжают проводить расчеты и консультации по предложению «Россетей». «Вопрос передачи полномочий ФАС требует детальной проработки и наиболее возможен при условии этапности и введения эталонного принципа формирования затрат сетевых организаций»,— отметили в службе.

В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» говорят, что существует несколько направлений вывода компании «Россети Сибирь» из кризиса без «перевешивания проблем на непричастные регионы и бизнесы». Так, считают в ассоциации, необходимы бюджетная ответственность за недостаточное качество тарифного регулирования с возможностью заключения регуляторных соглашений, оздоровление кредитно-финансовой политики монополии и привлечение средств акционеров, включая материнскую компанию.

Для выведения электросетевого комплекса Сибири из кризиса необходимо повысить ответственность регулирующих органов за принимаемые тарифные решения, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

«Это можно сделать путем заключения регуляторных соглашений с электросетевыми компаниями Сибири. В них должна быть зафиксирована логика возврата долгов и гарантирован требуемый для этого возврата темп изменения тарифов»,— говорит он.

По словам эксперта, чтобы не допускать возникновения подобных ситуаций в будущем, тарифные модели должны отражать реальные технико-экономические условия работы региональных энергосистем. Такие подходы, уточняет господин Сасим, предусматривают установление тарифов на передачу электроэнергии в Сибири с заметным приростом над индексом потребительских цен.

Анна Тыбинь