Сибирь, единая тарифом

По данным “Ъ”, «Россети» (MOEX: FEES) предлагают выделить Сибирский федеральный округ в единую тарифную зону, а полномочия по формированию тарифов на передачу электроэнергии в этой зоне передать на федеральный уровень. Предполагается, что это поможет решить проблему накопления долгов у дочерней «Россети Сибирь». Эта компания в последние годы из-за нехватки тарифных поступлений исполняла обязательную инвестпрограмму в кредит, дальнейшее наращивание задолженности может остановить плановые ремонты. Представители крупных потребителей электроэнергии считают, что инициатива госхолдинга не устранит причин тяжелого финансового положения его дочерней компании. Решать проблему, скорее всего, придется за счет опережающего роста тарифа — в среднем на 10–15%, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Россети» предлагают решить вопрос с накоплением долгов проблемной «Россети Сибирь» через создание единой тарифной зоны в регионах Сибирского федерального округа. Полномочия по установлению тарифов в этой зоне компания предлагает передать ФАС. Об этом говорится в письме главы «Россетей» Андрея Рюмина премьеру Михаилу Мишустину (“Ъ” видел документ). Источник “Ъ” в правительстве подтвердил получение обращения, добавив, что предложения «прорабатываются».

Компания «Россети Сибирь» (бывшая МРСК Сибири) владеет распределительными сетями в большинстве регионов Сибирского федерального округа за исключением Иркутской и Томской областей, контролируется «Россетями» (57,84%). В январе—сентябре 2024 года убыток «Россети Сибирь» по МСФО вырос в 1,5 раза год к году, до 2,1 млрд руб. Выручка увеличилась на 10%, до 54,8 млрд руб.

Господин Рюмин признает, что существуют риски банкротства компании. «В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году "Россети Сибирь" будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ»,— говорится в письме.

Убыток компании глава «Россетей» связывает с тем, что тарифные решения, которые принимают региональные власти, на протяжении многих лет не учитывают условий работы электросетевого комплекса. Единые тарифы на передачу в регионах устанавливают региональные экономические комиссии (РЭКи). Формируя тарифы на будущие периоды, региональные регуляторы зачастую не признают часть расходов электросетей экономически обоснованными. Это вызывает множественные споры о тарифах в суде.

Из-за нехватки тарифных поступлений накопленный убыток «Россети Сибирь», пишет глава «Россетей», превышает 24 млрд руб. Из-за этого компания наращивает долги и сокращает инвестпрограмму. «Как следствие, по итогам 2024 года кредитная нагрузка увеличится до 50 млрд руб., а показатель долг/EBITDA превысит 6х»,— пишет Андрей Рюмин.

По мере увеличения долга и дефицита средств для инвестпрограммы растет число неисполненных обязательств по льготному техприсоединению (не исполнены около 40 тыс. договоров), а доля оборудования, отработавшего нормативный срок, превысила 86%.

Предложения о передаче функции по установлению тарифов электросетей от регионов в ФАС и объединении регионов Сибири в единую тарифную зону впервые прозвучали на совещании у вице-премьера Александра Новака в сентябре 2024 года (см. “Ъ” от 15 октября 2024 года). Вице-премьер по его итогам поручил разработать меры по стабилизации ситуации в «Россети Сибирь» до 2035 года, включая поиск источников для покрытия дефицита средств.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что в условиях роста стоимости обслуживания долга ситуация с дефицитом финансовых ресурсов достигла критического уровня. Сокращение расходов на инвестиционные и ремонтные программы не позволяет выплачивать проценты по кредиту без привлечения новых заимствований.

«Считаем необходимым рассмотреть различные варианты принятия сбалансированных тарифно-балансовых решений, в том числе путем создания единой тарифной зоны на территории Объединенной энергосистемы Сибири и передачи на федеральный уровень полномочий по установлению тарифов в этих регионах»,— заявили в компании «Россети».

В ФАС “Ъ” сообщили, что правительство анализирует тарифные последствия объединения регионов Сибири в единую тарифную зону для потребителей электроэнергии. «Вопрос передачи полномочий ФАС России требует детальной проработки и оценки и наиболее возможен при условии этапности и введения эталонного принципа формирования затрат сетевых организаций»,— сообщили в службе.

В Минэнерго полагают, что необходимо выработать механизм, который позволит оптимизировать контроль в сфере тарифного регулирования, так как в электросетевом комплексе Сибири существуют диспропорции в тарифных решениях по отдельным субъектам. «В данном вопросе необходимо руководствоваться интересами всех участников регионального энергорынка»,— сообщили “Ъ” в Минэнерго. Там добавили, что решение будет принято после комплексного обсуждения и заключения ФАС об экономической целесообразности создания единой тарифной зоны.

В «Сообществе потребителей энергии» (представляет интересы крупной промышленности) считают, что инициативы «Россетей» не решают, а маскируют проблемы. «Необходимо устранять причины накопленных долгов, проверять обоснованность затрат сетевых организаций, разбираться с качеством тарифных решений, а не размазывать эту неэффективность ровным слоем по Сибири, плодя новую отраслевую перекрестку»,— говорят в ассоциации.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что ФАС России сможет игнорировать факторы неэкономического характера, затрудняющие региональным властям принятие экономически обоснованных тарифных решений. «Такой подход выглядит более логичным, чем попытки привести тарифные решения в соответствие через систему административного контроля за региональными регуляторами. Формирование единой тарифной зоны существенно упростит и, самое главное, позволит ускорить принятие сбалансированного тарифного решения»,— говорит он. Но, по мнению эксперта, реализация предлагаемого подхода потребует изменений нормативной базы.

По оценкам Сергея Сасима, для улучшения ситуации в «Россети Сибирь» тариф единой зоны должен быть увеличен на 10–15% сверх роста, учтенного в прогнозе социально-экономического развития. «Это не самое приятное решение, но отказ от него и сохранение сложившейся динамики развития "Россети Сибирь" в самом ближайшем будущем может привести к радикальному снижению надежности и необходимости принимать гораздо более неприятные решения»,— полагает он.

Структура электроэнергетического комплекса РФ Правила игры Электроэнергетический комплекс России состоит из Единой энергетической системы России (ЕЭС России) и пяти технологически изолированных территориальных энергосистем. К последним относятся энергосистемы Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, а также Норильско-Таймырская энергосистема в Красноярском крае, говорится в материалах «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы). ЕЭС России включает 75 региональных энергосистем, которые образуют семь объединенных энергетических систем (ОЭС): Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Энергосистемы соединены линиями электропередачи напряжением 220–500 кВ и выше. На начало 2024 года, по данным СО, установленная мощность электростанций ЕЭС России — 263,1 тыс. МВт. ОЭС Сибири располагается на территории Сибирского федерального округа и частично — Дальневосточного федерального округа. Включает десять региональных энергетических систем. Согласно материалам СО, площадь территории ОЭС Сибири — 4944 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах проживает более 19 млн человек. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 126 электростанций суммарной установленной мощностью 52,51 тыс. МВт на начало 2025 года.

Татьяна Дятел