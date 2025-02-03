Энергия растрачивается по ночам

По данным “Ъ”, «Россети» (MOEX: FEES) предлагают перейти к расчету платежа за услуги по передаче электроэнергии исходя из максимальной фактической мощности потребления, а не в часы пиковой нагрузки энергосистемы. По оценкам госхолдинга, из-за действий крупных потребителей, которые предпочитают загружать мощности в ночные часы, недополучается до 40 млрд руб. в год. Инициатива встретила противоборство крупного бизнеса, но регуляторы отнеслись к идее без особой критики. По мнению аналитиков, предложение позволит оперативно закрыть недобор выручки «Россетей», но в будущем должно быть дополнено более глубокой проработкой подходов к ценообразованию тарифа на передачу электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Россети» предлагают пересмотреть систему расчета платежа по ставке на содержание электросетевого оборудования, которая сейчас рассчитывается в плановые часы пиковой нагрузки, установленные «Системным оператором» (СО; диспетчер энергосистемы),— часы замера СО. Предложение содержится в письме главы госхолдинга Андрея Рюмина премьеру Михаилу Мишустину (“Ъ” видел документ). В правительстве служебную переписку не комментируют.

Ставка на содержание электросетевого оборудования — одна из двух составляющих тарифа на передачу электроэнергии. В РФ большая часть потребителей загружает энергосистему в пиковое время, формируя тем самым суточные максимумы нагрузки (как правило, утром и вечером). Для покрытия пиков потребления включается наиболее дорогая генерация. Ночью нагрузка в энергосистеме снижается.

Часть крупных потребителей смещает потребление или наиболее энергоемкие процессы производства на ночные часы. Это всегда приветствовалось регуляторами, так как позволяло равномерно распределять нагрузку в энергосистеме в течение суток. Но, пишет Андрей Рюмин, пользуясь этой возможностью, ряд потребителей с гибким графиком нагрузки ограничивают потребление фактической мощности в часы замера СО, занижая объемы оплаты услуг относительно заявленных при принятии тарифно-балансовых решений вплоть до полной неоплаты услуг по ставке на содержание электросетей.

В результате, говорится в письме, растут объем недополученных доходов сетевых компаний и долговая нагрузка в электросетевом комплексе, а «выпадающие доходы переносятся на добросовестных потребителей». Объем недополученных средств «в результате таких злоупотреблений» господин Рюмин оценивает в 40 млрд руб. в год.

«Россети» предлагают изменить порядок определения фактической мощности потребителей, используя вместо часов пиковой нагрузки мощность, соответствующую максимальному почасовому потреблению в расчетном месяце вне зависимости от часов замера СО, включая нерабочие дни.

Как сообщили “Ъ” в «Россетях», в декабре 2024 года в Минэнерго прошло совещание по данному вопросу, инициатива компании признана актуальной, принято решение о выработке сбалансированного подхода к реализации. По данным госхолдинга, сейчас проводится анализ графиков нагрузки потребителей с учетом сферы деятельности, и Минэнерго с заинтересованными сторонами, включая «Россети», определяет концепцию проекта постановления правительства РФ.

В Минэнерго “Ъ” заявили, что вопрос прорабатывается, проводится оценка экономических и технологических эффектов. Как отметили в министерстве, обычно часы определения фактической мощности совмещаются с часами пиковой нагрузки, что позволяет этот максимум снижать. «Инициатива "Россетей", с одной стороны, позволит учитывать фактическую потребляемую мощность и осуществлять расчеты исходя из ее величины. С другой стороны, теряется инструмент стимулирования потребителей к снижению мощности в часы максимальной нагрузки»,— комментируют в Минэнерго. В ФАС сообщили “Ъ”, что совместно с профильными ведомствами проводят анализ предлагаемого подхода.

В «Совете рынка» отметили, что на первый взгляд реализация инициативы может привести к заметному уменьшению существующих стимулов к снижению нагрузки в пиковые часы. Хотя предложенный подход сближает порядок определения объема услуг по передаче и пропускной способности, которую сеть обязуется обеспечить, он требует глубокой проработки, заявили в регуляторе. В СО считают, что в случае изменения порядка необходимо исключить для основной части потребителей риски снижения действенности стимулов, направленных на минимизацию пиков потребления.

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби крупной промышленности) резко критикуют инициативу «Россетей». Там считают, что предложение разрушает саму идею существования энергосистемы — оптимальное покрытие требуемой потребителям нагрузки минимальными объемами инфраструктуры. «"Россети" вынуждают потребителей отказаться от рационального поведения — снижения потребления в пиковые часы, что может повысить риски дефицитов и нарушить устойчивость энергосистемы, а также влечет за собой необходимость ее неоправданного расширения»,— говорят там.

Директор Центра исследований в электроэнергетике Сергей Сасим считает, что предложение госхолдинга эффективно решает проблему недополучения тарифных средств. При этом, подчеркивает он, повышение эффективности распределения расходов на содержание сетей между потребителями требует разработки гибкого «тарифного меню». «Оно должно предусматривать более тонкую сегментацию потребителей и формирование тарифных ставок, учитывающих специфику их поведения в рамках оптимизации показателей работы электросетевого комплекса»,— говорит эксперт.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь