Чем известен Виктор Тархов

Тархов Виктор Александрович родился 3 января 1948 года в Куйбышеве (ныне — Самара). В 1971 году окончил химико-технологический факультет Куйбышевского государственного политехнического института по специальности «технология основного органического и нефтехимического синтеза».

С 1971 года работал на заводе «Синтезспирт», где прошел путь от оператора до директора предприятия. В 1984–1990 годах возглавлял производственное объединение «Куйбышеворгсинтез». Был лауреатом премии Совета министров СССР в области науки и техники, почетным нефтехимиком СССР.

В 1990–1991 годах работал председателем Куйбышевского облисполкома. В период августовского путча 1991 года поддержал ГКЧП, за что был отправлен в отставку указом президента Бориса Ельцина.

В марте 1992 года возглавил Новокуйбышевский НПЗ, вошедший в апреле 1993 года в состав НК ЮКОС. С 1994 года — вице-президент ЮКОСа, с 30 апреля 1997 года — глава совета директоров принадлежавшего ЮКОСу АО «Омскшина». В декабре 1999 года покинул ЮКОС, став вице-президентом ОАО «Группа "Альянс"».

В начале 2000-х возглавлял ООО «Самара ВВВ-Авиа», входившее в состав холдинга ООО «Зевсавиа» (производство легкомоторных самолетов).

В 2000 году баллотировался в губернаторы Самарской области, занял второе место (29,7% голосов). В 2002–2006 годах был депутатом Самарской губернской думы.

В 2006 году во втором туре выиграл выборы главы Самары (56,37% голосов) и возглавил самарское региональное отделение партии «Справедливая Россия». В 2010 году проиграл следующие выборы главы Самары Дмитрию Азарову, набрав 18,3% голосов. Последние несколько лет проживал в Норвегии.

Дочь бывшего чиновника Людмила в 2022 году стала фигуранткой дела о вымогательстве. По версии следствия, она пыталась получить 200 млн руб. от зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. В декабре 2022-го суд приговорил ее к семи годам в колонии общего режима.