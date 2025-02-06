Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кая Каллас пригласила главу МИД Сирии в Брюссель

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пригласила главу МИДа в сирийском правительстве переходного периода Асаада аш-Шибани посетить Брюссель. Об этом на брифинге сегодня, 6 февраля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

«Я могу подтвердить, что глава дипломатии ЕС пригласила Асада Шайбани посетить Брюссель во время их встречи в Эр-Рияде»,— сообщил господин Аль-Ануни (цитата по РИА Новости).

Делегация из ЕС, в составе которой была Кая Каллас, находилась с визитом в Эр-Рияде 12 января. Она прибыла в столицу Саудовской Аравии для переговоров о сирийском урегулировании с участием представителей ближневосточных и европейских стран, а также США. В Саудовской Аравии госпожа Каллас провела встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани. По итогам консультаций она заявила, что ЕС может начать отменять антисирийские санкции, если новое руководство в Дамаске предпримет шаги по формированию инклюзивного правительства, которое будет защищать интересы меньшинств.

27 января на заседании в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС договорились начать смягчать ограничительные меры против Сирии. По итогам встречи Кая Каллас сообщила о создании «дорожной карты» по смягчению санкционного режима. ЕС намерен снять санкции с энергетического и транспортного секторов Сирии, а также с ключевых финансовых институтов страны, говорила дипломат.

После падения режима Башара Асада и прихода к власти в Сирии вооруженной оппозиции во главе с Асаадом аш-Шибани Евросоюз активизировал контакты с де-факто властями арабской республики. Менее чем через десять дней после прихода к власти оппозиции в ЕС заявили, что готовы возобновить работу диппредставительства в Дамаске.

Как прошел первый визит российской делегации в постасадовскую Сирию, «Ъ» писал в материале «Но деньги вперед».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...