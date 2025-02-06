Кая Каллас пригласила главу МИД Сирии в Брюссель

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пригласила главу МИДа в сирийском правительстве переходного периода Асаада аш-Шибани посетить Брюссель. Об этом на брифинге сегодня, 6 февраля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

«Я могу подтвердить, что глава дипломатии ЕС пригласила Асада Шайбани посетить Брюссель во время их встречи в Эр-Рияде»,— сообщил господин Аль-Ануни (цитата по РИА Новости).

Делегация из ЕС, в составе которой была Кая Каллас, находилась с визитом в Эр-Рияде 12 января. Она прибыла в столицу Саудовской Аравии для переговоров о сирийском урегулировании с участием представителей ближневосточных и европейских стран, а также США. В Саудовской Аравии госпожа Каллас провела встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани. По итогам консультаций она заявила, что ЕС может начать отменять антисирийские санкции, если новое руководство в Дамаске предпримет шаги по формированию инклюзивного правительства, которое будет защищать интересы меньшинств.

27 января на заседании в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС договорились начать смягчать ограничительные меры против Сирии. По итогам встречи Кая Каллас сообщила о создании «дорожной карты» по смягчению санкционного режима. ЕС намерен снять санкции с энергетического и транспортного секторов Сирии, а также с ключевых финансовых институтов страны, говорила дипломат.

После падения режима Башара Асада и прихода к власти в Сирии вооруженной оппозиции во главе с Асаадом аш-Шибани Евросоюз активизировал контакты с де-факто властями арабской республики. Менее чем через десять дней после прихода к власти оппозиции в ЕС заявили, что готовы возобновить работу диппредставительства в Дамаске.

Как прошел первый визит российской делегации в постасадовскую Сирию, «Ъ» писал в материале «Но деньги вперед».

Анастасия Домбицкая