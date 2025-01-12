В Эр-Рияде проходит встреча глав МИДов арабских стран по Сирии

В Эр-Рияде проходит встреча министров иностранных дел арабских стран, посвященная ситуации в Сирии, пишет Al Arabiya. Переговоры идут под председательством министра иностранных дел Саудовской Аравии — принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Среди участников — министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани и представители внешнеполитических ведомств ОАЭ, Ливана, Кувейта, Египта и Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Ирана Фуад Хуссейн и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд попали под дождь по пути на заседание

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Глава МИД Ирана Фуад Хуссейн и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд попали под дождь по пути на заседание

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Сегодня, 12 января, в Эр-Рияде также пройдут расширенные переговоры о сирийском урегулировании с участием представителей европейских стран и США. В саудовскую столицу прибыли главы МИД Германии и Великобритании Анналена Бербок и Дэвид Лэмми, а также верховный представитель ЕС Кая Каллас и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Ожидается, что участники встречи обсудят инклюзивный политический диалог после смены власти в Дамаске и будущее государственного устройства страны. В повестке дня — вопросы снятия санкций с Сирии и возвращения сирийских беженцев на родину.

8 декабря власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года. Президент Башар Асад бежал из Сирии в Россию.

Подробнее о ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль берет под прицел Турцию».