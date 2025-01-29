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Коммерсантъ FM
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Но деньги вперед

Сирия требует от России компенсации для восстановления доверия

Российская межведомственная делегация нанесла в визит в Дамаск, где обсудила будущее двусторонних отношений. Поездка стала первой с того момента, как правительство Башара Асада рухнуло под натиском исламистских группировок. В важнейшем для Москвы вопросе — сохранении двух ее военных баз — изменений пока нет. Но принимающая сторона уже дала понять, что «восстанавливать доверие» она предпочла бы за счет «конкретных мер» — таких, как компенсации и помощь в реконструкции разрушенной инфраструктуры.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В российскую межведомственную делегацию от МИД РФ вошли спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их принял лично фактический лидер страны Ахмед аш-Шараа. В контактах со стороны Дамаска, помимо него, участвовали министр иностранных дел во временном правительстве Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа — старший брат главы временной администрации.

Переговоры продолжались три часа, включавшие официальный обед. «Встреча прошла в целом хорошо»,— заметил господин Богданов на итоговой пресс-конференции. Он назвал беседу «конструктивной» и отметил положительную атмосферу встречи. «Но мы понимаем, насколько сложная ситуация (в Сирии.— “Ъ”),— добавил дипломат.— То, что Сирия переживала последние годы, и то, что произошла смена руководства в таком драматическом ключе, не меняет наших оценок и нашей готовности помогать в стабилизации обстановки для нахождения адекватных решений общественно-политических, социально-экономических проблем».

В Кремле, в свою очередь, указали на важность подобных визитов.

«Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новые власти Сирии прокомментировали встречу более развернуто. «На переговорах обсуждалась роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации и содействие в реконструкции»,— говорится в заявлении Дамаска. Администрация господина аш-Шараа подчеркнула, что «восстановление отношений должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

Напомним, российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года. Его заявленной целью была нейтрализация анклавов глобальных террористических группировок. Эта цель во многом была достигнута, подчеркивали в Кремле. Однако, по мнению пришедшей к власти сирийской оппозиции, российская военная помощь сыграла ведущую роль в сохранении у власти режима Башара Асада.

Не случайно сирийская сторона подняла на встрече вопрос о «правосудии переходного периода». Как следует из заявления Дамаска, жертвы «жестокой войны, которую вел режим Асада», нуждаются в «справедливости». Как утверждают источники Reuters, знакомые с содержанием переговоров, господин аш-Шараа запросил у РФ экстрадицию своего предшественника, который еще до падения Дамаска бежал в Москву. Однако в Кремле эти слухи предпочли не комментировать.

В ходе трехчасовой беседы в Дамаске был затронут наиболее болезненный для России вопрос — о сохранении ее военного присутствия на сирийском побережье.

Речь идет о двух объектах: 720-м пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в провинции Тартус и авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Однако, по словам господина Богданова, в этом вопросе «пока ничего не меняется». Эта тема требует дополнительных контактов и «более углубленных консультаций», подчеркнул заместитель министра.

Расторжение фактическими властями Сирии соглашения с Россией об управлении гражданской частью порта в Тартусе, о котором ранее сообщало издание Al-Watan, господин Богданов назвал «чисто техническим». По его словам, решение связано с условиями работы российской компании на территории ближневосточной страны. «Думаю, можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов»,— допустил замминистра.

По словам членов российской делегации, отдельное внимание стороны уделили вопросам торгово-экономических связей.

В Москве напомнили, что СССР и современная Россия оказывали Сирии помощь в строительстве «важных объектов инфраструктуры, особенно гидроэнергетических объектов», а также в обеспечении сирийцев энергоносителями, удобрениями, зерном и продовольствием. «Все это делалось, и есть наша готовность продолжать, в соответствии с договоренностями, уже с новыми властями Сирии»,— заверил господин Богданов.

Дамаск разорвал соглашение с Москвой по Тартусу

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заметил, что новая администрация в Дамаске хотела бы «строить отношения за счет инвестиций, различных механизмов торгово-экономического, финансового и прочего взаимодействия». Собеседник “Ъ” не исключил, что администрация господина аш-Шараа заинтересована «в компенсациях за использование военных баз». Возможно, это могло бы происходить и на каких-то особых условиях, если таковые будут, резюмировал эксперт.

Анастасия Домбицкая, Нил Кербелов

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