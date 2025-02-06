У иммигрантов выбивают почву из-под ног

В Национальной ассамблее в четверг, 6 февраля, обсуждают законопроект, выдвинутый партией «Республиканцы» (LR), которая предлагает ограничить «право почвы» на территории французского заморского департамента Майотта, чтобы обуздать иммиграцию. Одни, как Марин Ле Пен, называют предложение LR половинчатым, другие считают, что эта мера все равно не остановит поток нелегалов. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Франсуа Байру и министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс

Фото: Benoit Tessier / Reuters Премьер-министр Франции Франсуа Байру и министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Расположенный в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром архипелаг с 2011 года был признан 101-м французским департаментом, получив возможность на равных с другими департаментами и заморскими территориями прибегать к помощи материковой Франции. Жители острова, в отличие от своих ближайших соседей, проголосовали за это, чтобы стать французами и жить богаче, чем их бывшие соотечественники с Коморских Островов.

Однако 75 км, отделяющие Майотту от соседнего острова Анжуан, не мешают постоянным попыткам коморцев обрести новую жизнь во Франции — если не для себя, то хотя бы для детей. Больница острова в течение последних десятилетий была переполнена женщинами-иммигрантками, приплывающими на остров, чтобы родить ребенка при квалифицированной медицинской помощи и со временем, возможно, приобрести для него французский паспорт.

По закону Франции гражданство присваивается при рождении, если хотя бы один из родителей является французом (так называемое право крови) или если ребенок родился во Франции от иностранных родителей, но при условии, что он проживает в стране на момент совершеннолетия и имел там постоянное место жительства не менее пяти лет с 11-летнего возраста (так называемое право почвы). Однако эта возможность уже ограничена на острове. По закону 2018 года, известному как «закон Коломба» (по имени тогдашнего главы МВД Жерара Коломба), нужно, чтобы хотя бы один из родителей проживал во Франции легально и «непрерывно более трех месяцев» до рождения ребенка.

Законопроект «Республиканцев» направлен на распространение этих ограничительных условий на обоих родителей и увеличение срока как минимум до одного года, чтобы избежать умножения числа, как их называют на Майотте, «бумажных младенцев».

По состоянию на январь 2024 года, на острове проживала 321 тыс. человек. Почти каждый второй житель при этом был иностранцем, но только 11,6% населения архипелага имели вид на жительство. «Необходимо уменьшить привлекательность Майотты для миграционных потоков,— требуют авторы законопроекта.— "Право почвы" в его нынешней форме играет роль магнита, привлекая нелегальных иммигрантов».

Это кажется крайне правым справедливым, но совершенно недостаточным. «"Право почвы" необходимо отменить повсюду,— настаивает Марин Ле Пен.— Оно не должно быть автоматическим, действуя как магнит для иммигрантов». Для нее Майотта — это просто самый яркий пример. Но как раз особенности острова заставляют многих сомневаться в том, что новый закон, даже если он будет принят, спасет 101-й департамент от «понаплывших».

После реформы 2018 года количество случаев получения французского гражданства «по рождению и проживанию» и так резко сократилось, снизившись, согласно данным Министерства юстиции, на 72% — с 2829 в 2018 году до 799 в 2022 году. Но это не спасло остров от иммиграционного давления, которому есть другие причины. Исследователи считают, что мало кто из иммигрантов, готовых рискнуть своей жизнью, рассчитывают свои действия так далеко — на 13–18 лет вперед.

Среди островных государств Коморские Острова, возмущающиеся «колониализмом» Франции, остаются одной из самых бедных стран в мире, с постоянной политической нестабильностью и военной диктатурой.

Майотта, доход на душу населения в которой составляет лишь треть этого показателя в странах Евросоюза, кажется соседям землей обетованной.

К тому же здесь, в отличие от Европы, нет такой разницы между коренными жителями, ставшими французами в 2012 году, и иммигрантами. Они говорят на одном и том же языке, и те и другие исповедуют ислам и имеют многочисленных родственников по ту и другую сторону границы. По мнению исследователей, новое ограничение приведет только к увеличению числа нелегальных обитателей острова, но не остановит иммиграцию.

Однако нынешнее обсуждение становится лишь частью общего наступления на иммиграцию, ощутимого во Франции. Достаточно вспомнить формулировку премьер-министра Франсуа Байру о «чувстве миграционного потопа», прозвучавшую в его телевизионном выступлении и взбудоражившую и правых, и левых. Закон «Республиканцев», несомненно, не решит проблемы Майотты. Однако он может — и об этом предупреждали во время обсуждения депутаты левого «Нового национального фронта» — оказаться пробным камнем на пути к усложнению или даже отмене «права почвы» в других заморских департаментах Франции и на ее европейской территории.

Алексей Тарханов