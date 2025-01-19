Францию пугают понаедущими

Существующие в мире законы о праве на убежище дают 580 млн человек право переселиться во Францию. Об этом сообщили исследователи Наблюдательного совета по вопросам миграции и демографии (OID), предупредив, что у правительства даже после принятия закона 2024 года мало рычагов воздействия на этот процесс. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палаточный лагерь беженцев в Париже

Фото: Francois Mori, File / AP Палаточный лагерь беженцев в Париже

Фото: Francois Mori, File / AP

«Франция не может принять всю нищету мира»,— сказал в 1989 году во времена президентства Франсуа Миттерана его премьер-министр Мишель Рокар. С тех пор эту фразу повторяют как заклинание и левые, и правые, но заклинание Рокара не действует.

В статье, опубликованной еженедельником Le Point под заголовком «Убежище: неконтролируемый путь миграции», тревогу бьют исследователи неправительственного аналитического центра OID. Опираясь на положения Женевской конвенции 1951 года, европейские соглашения, решения судов ЕС, Национального суда по делам о предоставлении убежища (CNDA) и статистику Французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), они подсчитали, что минимум 580 млн человек в мире имеют право на убежище, как только ступят на территорию Франции.

На карте мира, иллюстрирующей доклад, угрожающе красным (право на убежище у более чем 50% населения) отмечена треть Африки, Ближний Восток, Украина, несколько стран Азии.

Другие государства раскрашены не так интенсивно. В России, например, этот показатель равен, по мнению исследователей, лишь 5%. Карта подтверждает: ничем не ограниченное право теоретически дает возможность 0,5 млрд человек претендовать на статус беженца во Франции, пособия, медицину, социальную и юридическую защиту. При этом население Франции по состоянию на 1 января 2024 года оценивается лишь в 68,4 млн человек.

«Сегодня право на убежище — это канал миграции, который наименее контролируется государством»,— отмечает директор OID Николя Пувро-Монти. Международные соглашения, по его мнению, лишают инициативы национальное правительство, а решения по конкретным делам принимают уже административные суды.

«Право на убежище — это защита борцов за свободу. Однако мы видим, что сегодня эта процедура используется людьми, которые таковыми не являются,— напоминает генеральный директор Французского управления по вопросам иммиграции и интеграции Дидье Леши.— Нужно различать легальную иммиграцию в рамках воссоединения семьи, учебы, работы и право на убежище».

С каждым годом категория лиц, имеющих право на убежище, расширяется вместе с понятием «преследования», которое теперь предполагает не только политическое, но и гендерное, и сексуальное насилие.

«Преследователями» теперь могут выступать не только государственные органы, но и общественные организации, и даже частные лица. Разбираться в этом французские власти часто не могут, иногда — не хотят. В 2023 году в OFPRA было подано около 142,5 тыс. заявлений, в 70% случаев в убежище было отказано. Отказ OFPRA можно обжаловать. Судьи CNDA ежегодно рассматривают дела около 70 тыс. человек, подающих апелляции после отказа в предоставлении убежища. Суд решает, останутся они во Франции или будут обязаны покинуть ее территорию.

В недавно показанном на телеканале LCP документальном фильме «Слушание: за кулисами правосудия по делам об убежище» французам рассказали о работе CNDA. Судьи объяснили, что они не «судят людей», а только определяют, как конкретная история соотносится с законом. Адвокаты же и переводчики как раз жаловались на то, что за бумагами не видны человек и его страна, весьма отличающаяся от того, какой ее представляет французское правосудие.

Кстати, в разговорах адвокатов звучали и истории про беженцев из России, молодых людей, ссылающихся на повестки о мобилизации. Одну из таких историй «Ъ» рассказал 20 марта прошлого года.

Из пяти иммигрантов, героев фильма, лишь один добился успеха, остальные в скором времени получат предписание покинуть страну. Это, впрочем, совершенно не означает, что они предписанию последуют. Отчет Счетной палаты, вышедший в январе 2024 года, неоптимистичен. За период с 2019 по 2022 год было исполнено лишь 2% от всех вынесенных решений о выдворении: из почти 140 тыс. человек, получивших предписание покинуть территорию Франции, только 2999 были депортированы.

Доклад OID, напугавший французов 0,5 млрд просителей у ворот, предлагает вернуть правительству полномочия определять список «безопасных стран», не принимать заявления от уже получивших отказ в других странах ЕС и вообще сделать статус беженца менее привлекательным, сократив финансовую помощь и перенаправив обработку заявлений за пределы Франции.

Мотор иммиграции не люди, а неравенство в мире, за которое вынуждены отвечать наиболее развитые и богатые страны.

Это понимают и исследователи, и руководители соответствующих ведомств. Увеличение количества заявок на убежище, по мнению Дидье Леши, связано с «провалом модели развития» после деколонизации. «Большинство стран, ставших независимыми после деколонизации, так и не стали демократическими обществами»,— объясняет он. Учитывая эту реальность, считает OID, пора отказаться от Женевской конвенции 1951 года и Нью-Йоркского протокола 1967-го, которые стали теперь дорожной картой для экономической иммиграции. «Если Франция денонсирует эти документы, другие европейские страны быстро последуют ее примеру»,— уверен глава OID Николя Пувро-Монти.

Надо иметь в виду, конечно, что Наблюдательный совет по вопросам миграции и демографии, OID, был создан в 2020 году как раз с целью подготовки иммиграционной реформы и с тех пор не устает подбрасывать аргументы правым, как, например, инициатору закона 2024 года об иммиграции Жеральду Дарманену, и крайне правым вроде Эрика Земмура, который повторяет: «Речь уже не идет о праве на убежище, это новый вид того, что я называю миграционным нашествием». Однако, с какой бы осторожностью ни следовало бы принимать подсчеты OID, они наделали шуму во Франции, которая, вопреки бытующим мнениям, вовсе не горит желанием «принять всю нищету мира», но все чаще принуждена это делать.

Алексей Тарханов