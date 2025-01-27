Франция отключает Вальса

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо изменил правила легализации иммигрантов, находящихся на территории страны, установленные в 2012 году одним из его предшественников Манюэлем Вальсом. Нелегалов будут легализовывать, но только так, чтобы никак не легализовывать. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

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Фото: Christophe Ena / AP Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо

Фото: Christophe Ena / AP

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо продолжает проводить жесткую политику в отношении иммиграции. «Прекратить поощрять нелегальную миграцию через наше законодательство,— потребовал глава МВД на пресс-конференции в Версале.— Французы требуют порядка, и я намерен это обеспечить».

Среди ключевых пунктов его программы — изменение принципов так называемого права земли, а именно введение более строгих требований к иностранным родителям, желающим получить французский паспорт для ребенка, рожденного на национальной территории, и заодно легализовать за счет этого свое собственное пребывание во Франции.

Согласно Брюно Ретайо, теперь родители должны находиться на территории страны легально в течение как минимум одного года, чтобы их ребенок мог претендовать на французское гражданство.

Директива министра Ретайо явно контрастирует с нынешними правилами, действующими с 2012 года. Манюэль Вальс, министр внутренних дел в правительстве президента Франсуа Олланда, выступал за «реалистичную и сбалансированную» миграционную политику. Он ввел более мягкие условия для легализации, включая возможность получения статуса для родителей, дети которых обучались во Франции не менее трех лет, или для молодых людей, достигших 18 лет. При нем предусматривалась возможность легализации иностранцев при трехлетнем пребывании в стране и наличии профессиональной деятельности.

Немало нелегалов сейчас живет и работает во Франции без законных оснований. Количество так называемых sans-papier (в переводе с французского «без документов») составляет, по оценкам, на 2023 год от 300 тыс. до 600 тыс. человек.

Значительная часть «беспаспортных» занята там, где рабочие руки в дефиците: строительстве, сельском хозяйство, на подсобных работах в сфере обслуживания. Армия sans-papier постоянно требует признания и бумаг на право жительства со всеми сопутствующими им обязанностями и льготами.

Брюно Ретайо отменил циркуляр Манюэля Вальса, подчеркнув, что во Франции «нет автоматического права на легализацию». Он также заявил, что вводимое им требование пребывания в стране уже свыше семи лет (раньше — три или пять) может быть лишь одним из показателей интеграции, а проблемы с законом, угрозы общественному порядку должны вовсе исключать такую возможность.

Новый подход подразумевает максимальную строгость в применении критериев, включая подтверждение реальности трудовой занятости, ее соответствие списку востребованных профессий и доказательства работы в течение как минимум 12 последних месяцев.

Брюно Ретайо потребовал от префектов сопровождать отказ в легализации требованием немедленно покинуть территорию Франции. Весьма предсказуемо и сам Мануэль Вальс, ныне занимающий в том же правительстве пост госсекретаря по делам заморских территорий, выразил поддержку новой политике: «Нужна ли нам новая иммиграция? Я поддерживаю миграцию, близкую к нулю». Именно в иммиграции видит он, например, проблему французского острова Майотта в Индийском океане, с трудом оправляющегося сейчас от последствий разрушительного урагана.

«Иммиграция разъедает Майотту»,— сказал Мануэль Вальс, добавив, что 50% населения острова составляют иностранцы, большинство из которых находятся там нелегально. В своей новой должности он требует и жестких мер по депортации, и активного, в том числе и силового, противодействия миграции с соседних Коморских островов.

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Фото: Benoit Tessier / Reuters Министр по делам заморских территорий Манюэль Вальс

Фото: Benoit Tessier / Reuters

У многих левых, правых и даже центристов ужесточение иммиграционных правил МВД, однако, не вызывает особого одобрения. «Грубым популизмом» назвал инициативу независимый депутат Саша Улье: «Это моральная ошибка, так как она наказывает тех мигрантов, которые интегрируются через труд. Это и экономическая ересь, учитывая, насколько наши предприятия и государственные службы зависят от этих работников».

Для депутата крайне правого «Национального объединения» (RN) Лорана Жакобелли новые меры, напротив, половинчаты. «Не стоит обманываться. То, что делает Брюно Ретайо, это всего лишь увеличение срока, необходимого для легализации, с пяти до семи лет,— посетовал депутат партии Марин Ле Пен.— Лучше четко сказать всем, кто хочет попасть во Францию: если вы приедете сюда нелегально, вы никогда не будете легализованы».

Ну а президент Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве, одна из лидеров партии макронистов, опасается, что массовое применение новых правил «может привести к сохранению нелегального статуса у многих иностранцев, прекрасно интегрированных и уважающих ценности республики. Не надо отталкивать людей, которые работают, интегрируются и не создают никаких проблем».

Алексей Тарханов