UEFA убивает время

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассматривает возможность отмены дополнительного времени в матчах самого статусного клубного соревнования континента — Лиги чемпионов. Согласно замыслу, такая мера позволит снизить нагрузку на футболистов, которые и так сталкиваются с массой неприятных последствий перегруженного соревновательного календаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francesco Scaccianoce / UEFA / Getty Images Фото: Francesco Scaccianoce / UEFA / Getty Images

В четверг британская газета The Guardian сообщила, что в UEFA «взвешивают» возможность отказаться от дополнительного времени в матчах на вылет самого престижного из еврокубков — Лиги чемпионов. Сообщается, что изменения в регламенте «вряд ли произойдут до завершения текущего цикла телевизионных прав, то есть до 2027 года». Чтобы предложение вступило в силу, его должен утвердить исполком UEFA. В организации отметили, что «до сих пор этот вопрос поднимался неофициально».

В настоящее время два дополнительных тайма по 15 минут назначаются в play-off Лиги чемпионов в случаях, когда основного времени двух матчей оказывается недостаточно для выявления победителя (каждый раунд весенней части турнира, кроме финала, состоит из двух встреч: команды проводят по одной дома и на выезде). Такая же система применяется в квалификации (она проходит летом, в начале клубного сезона).

Согласно идее, обсуждаемой в UEFA, в случае ничьей команды сразу будут переходить к серии пенальти.

Такая система довольно распространена во второстепенных соревнованиях. По ней проходят некоторые национальные кубки (в том числе Кубок России), а с недавних пор по аналогичной форме проходит матч за Суперкубок UEFA, имеющий репутацию пышного выставочного события.

Возникновение такого рода дискуссии в отношении одного из ведущих футбольных турниров, вероятно, обусловлено уплотнением соревновательного календаря. Лига чемпионов расширилась с 32 клубов до 36, а «путь» команды до титула теперь может занимать 17 матчей, а не 13, как прежде. Пережил реформу и клубный чемпионат мира, который организует Международная федерация футбола (FIFA): раньше европейские топ-клубы тратили на него меньше недели, теперь турнир будет длиться целый месяц. Участвовать в нем будет не 7 команд, а 32 (причем 12 из них представляют Европу). Перегруженный календарь сезона серьезно сказывается на физическом и ментальном здоровье игроков и фактически лишает их времени на отдых и восстановление. Такие выводы следуют из отчетов Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro), европейское подразделение которой судится с FIFA как раз по поводу перенасыщения расписания матчей.

В этом аспекте мера, обсуждаемая в UEFA, кажется не слишком эффективной. Все же не так часто еврокубковые матчи затягиваются.

Скажем, в прошлом play-off Лиги чемпионов таких случаев было лишь три на 14 противостояний (около 21%). При более широкой выборке пропорция еще более скромная. С сезона-2021/22 — а именно тогда UEFA отменил правило «выездного гола», которое значительно снижало вероятность дополнительного времени (для того чтобы дойти до него, командам, по сути, нужно было сыграть две встречи со строго зеркальным счетом) — в рамках Лиги чемпионов было сыграно 218 матчей (176 в квалификации и 42 в play-off), где теоретически могли потребоваться «экстра-таймы». Реально потребовались они лишь в 28 (23 и 5) встречах. Это менее 13% от общего числа.

К послематчевым пенальти — отнюдь не самому объективному методу определения победителя — вырулили лишь 15 матчей из указанной выборки. А значит, подобная реформа чуточку повысит роль фактора случайности в Лиге чемпионов. Немного меньше будет решать глубина состава и длина скамейки, чуть больше шансов получат команды второго эшелона. Менее справедливо будут распределяться внушительные призовые (скажем, свыше €18 млн за выход в основную сетку турнира).

Роман Левищев