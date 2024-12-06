Клубы впихнули в чемпионат мира

Самый обсуждаемый и противоречивый футбольный турнир будущего года — клубный чемпионат мира в расширенном до масштабов чемпионата мира для сборных — обрел структуру. 32 его участника были распределены жеребьевкой по восьми группам, в которых начнут борьбу за трофей. У некоторых ведущих футболистов соревнования в США отнимут месяц от летнего отпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино (в центре) перед началом жеребьевки в Майами

Фото: Brian Snyder, Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино (в центре) перед началом жеребьевки в Майами

Фото: Brian Snyder, Reuters

В Майами состоялась жеребьевка соревнования, которое претендует на статус если не самого главного в футболе в будущем году, то точно самого обсуждаемого. Речь о клубном чемпионате мира в новом формате, заменившем тот, в котором он в последний раз проводился в конце прошлого года. Прежний отличался исключительной компактностью: в нем выступали всего семь клубов, а турнир занимал несколько дней. Международная федерация футбола (FIFA) решила трансформировать его в колоссальный по масштабу, похожему на масштаб мировых первенств для сборных, проект, не скрывая, что, повышая «вес» состязания, рассчитывает с его помощью увеличить и свои доходы, которые в текущем четырехлетнем цикле, заканчивающемся в 2026 году, по прогнозам FIFA, в том числе благодаря этой реформе впервые превысят отметку $10 млрд.

Теперь путевки в клубный чемпионат мира получают 32 команды, а играть они будут друг с другом целый месяц — с 15 июня по 13 июля 2025 года. Хозяином турнира стали США.

И он будет для этой страны чем-то вроде репетиции мирового первенства для сборных, которое она примет в 2026 году совместно с Канадой и Мексикой. Встречи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.

Если для FIFA и ее президента Джанни Инфантино клубный чемпионат мира — повод для гордости и надежды на рост финансового благополучия, то у некоторых других работающих в футболе структур ее инициатива вызвала негодование, а для Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) даже послужила причиной объявить о судебном преследовании головной организации. Ключевая претензия связана с уплотнением и так уже сверхнасыщенного календаря, который, как считает не только FIFPro, но и многие известные игроки и тренеры, уже вовсю гробит здоровье звезд. Между тем для некоторых из них реформа клубного чемпионата будет, по сути, означать потерю летнего отпуска: прежде хотя бы в нечетные, без крупных состязаний для сборных, годы он тянул на более или менее полноценный.

В «группе риска» прежде всего, естественно, футболисты, представляющие европейские клубы. Для Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) FIFA в клубном чемпионате мира выделила 12 мест (у второй по силе конфедерации — южноамериканской CONMEBOL — их вдвое меньше). При этом большая часть досталась клубам-грандам, пусть некоторые из них проскочили мимо первенства из-за специфики отбора на него.

Путевки доставались либо победителям минувших четырех розыгрышей Лиги чемпионов, либо клубам, набравшим больше всего еврокубковых очков в этот период при лимите две команды на страну.

Из-за этого, например, права сыграть в США лишилась «Барселона»: в отличие от «Реала», побед в еврокубке номер один у нее не было, а «Атлетико» оказался впереди по рейтингу. Компанию ей составили английские футбольные гиганты — «Ливерпуль» с «Арсеналом», которых за счет триумфа в Лиге чемпионов в 2021 году обскакал в целом куда менее успешный в текущем десятилетии «Челси», присоединившийся к «Манчестер Сити».

Грандов жеребьевка распределила по разным квартетам, сделав исключение лишь для очутившихся вместе в группе B ПСЖ с «Атлетико». За выход в 1/8 финала, куда попадают с первого или второго места, им придется бороться с американским «Сиэтл Саундерс» и только что выигравшим Кубок Либертадорес, то есть южноамериканскую Лигу чемпионов, бразильским «Ботафого».

Везунчиком же следует признать «Интер Майами» с Лионелем Месси. Сначала, после победы в регулярном чемпионате США, за которым моментально последовал крах в play-off, он получил от FIFA wild card для участия в чемпионате, затем, во время жеребьевки, угодил в не кажущуюся страшной группу A. От Европы тут португальский «Порту». А наряду с ним биться с «Интер Майами» будут бразильский «Палмейрас» и египетский «Аль-Ахли». Именно с клубом из Африки команда Месси сыграет в матче открытия на домашнем стадионе.

Алексей Доспехов