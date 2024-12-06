Клубы впихнули в чемпионат мира
Участников нового турнира FIFA распределили по группам
Самый обсуждаемый и противоречивый футбольный турнир будущего года — клубный чемпионат мира в расширенном до масштабов чемпионата мира для сборных — обрел структуру. 32 его участника были распределены жеребьевкой по восьми группам, в которых начнут борьбу за трофей. У некоторых ведущих футболистов соревнования в США отнимут месяц от летнего отпуска.
Президент FIFA Джанни Инфантино (в центре) перед началом жеребьевки в Майами
Фото: Brian Snyder, Reuters
В Майами состоялась жеребьевка соревнования, которое претендует на статус если не самого главного в футболе в будущем году, то точно самого обсуждаемого. Речь о клубном чемпионате мира в новом формате, заменившем тот, в котором он в последний раз проводился в конце прошлого года. Прежний отличался исключительной компактностью: в нем выступали всего семь клубов, а турнир занимал несколько дней. Международная федерация футбола (FIFA) решила трансформировать его в колоссальный по масштабу, похожему на масштаб мировых первенств для сборных, проект, не скрывая, что, повышая «вес» состязания, рассчитывает с его помощью увеличить и свои доходы, которые в текущем четырехлетнем цикле, заканчивающемся в 2026 году, по прогнозам FIFA, в том числе благодаря этой реформе впервые превысят отметку $10 млрд.
Теперь путевки в клубный чемпионат мира получают 32 команды, а играть они будут друг с другом целый месяц — с 15 июня по 13 июля 2025 года. Хозяином турнира стали США.
И он будет для этой страны чем-то вроде репетиции мирового первенства для сборных, которое она примет в 2026 году совместно с Канадой и Мексикой. Встречи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.
Если для FIFA и ее президента Джанни Инфантино клубный чемпионат мира — повод для гордости и надежды на рост финансового благополучия, то у некоторых других работающих в футболе структур ее инициатива вызвала негодование, а для Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) даже послужила причиной объявить о судебном преследовании головной организации. Ключевая претензия связана с уплотнением и так уже сверхнасыщенного календаря, который, как считает не только FIFPro, но и многие известные игроки и тренеры, уже вовсю гробит здоровье звезд. Между тем для некоторых из них реформа клубного чемпионата будет, по сути, означать потерю летнего отпуска: прежде хотя бы в нечетные, без крупных состязаний для сборных, годы он тянул на более или менее полноценный.
В «группе риска» прежде всего, естественно, футболисты, представляющие европейские клубы. Для Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) FIFA в клубном чемпионате мира выделила 12 мест (у второй по силе конфедерации — южноамериканской CONMEBOL — их вдвое меньше). При этом большая часть досталась клубам-грандам, пусть некоторые из них проскочили мимо первенства из-за специфики отбора на него.
Путевки доставались либо победителям минувших четырех розыгрышей Лиги чемпионов, либо клубам, набравшим больше всего еврокубковых очков в этот период при лимите две команды на страну.
Из-за этого, например, права сыграть в США лишилась «Барселона»: в отличие от «Реала», побед в еврокубке номер один у нее не было, а «Атлетико» оказался впереди по рейтингу. Компанию ей составили английские футбольные гиганты — «Ливерпуль» с «Арсеналом», которых за счет триумфа в Лиге чемпионов в 2021 году обскакал в целом куда менее успешный в текущем десятилетии «Челси», присоединившийся к «Манчестер Сити».
Грандов жеребьевка распределила по разным квартетам, сделав исключение лишь для очутившихся вместе в группе B ПСЖ с «Атлетико». За выход в 1/8 финала, куда попадают с первого или второго места, им придется бороться с американским «Сиэтл Саундерс» и только что выигравшим Кубок Либертадорес, то есть южноамериканскую Лигу чемпионов, бразильским «Ботафого».
Везунчиком же следует признать «Интер Майами» с Лионелем Месси. Сначала, после победы в регулярном чемпионате США, за которым моментально последовал крах в play-off, он получил от FIFA wild card для участия в чемпионате, затем, во время жеребьевки, угодил в не кажущуюся страшной группу A. От Европы тут португальский «Порту». А наряду с ним биться с «Интер Майами» будут бразильский «Палмейрас» и египетский «Аль-Ахли». Именно с клубом из Африки команда Месси сыграет в матче открытия на домашнем стадионе.
Жеребьевка клубного чемпионата мира
Группа А: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США).
Группа B: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).
Группа C: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис).
Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия), «Урава Ред Даймондс» (Япония).
Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Ульсан» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).
Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ).
Группа H: «Реал» Мадрид (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика).
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 в США.