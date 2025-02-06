Carlsberg Group получила $320 млн за продажу «Балтики» с заводом в Воронеже

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group получил 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн за продажу пивоваренной компании «Балтика» с заводом в Воронеже. Это следует из финансового отчета компании за 2024 год. По условиям сделки, датская сторона лишилась прав на российский бизнес, но сохранила полное владение Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Сделку по продаже российского бизнеса закрыли в декабре 2024 года. Покупателем выступило российское АО «ВГ Инвест». Сумма сделки ранее официально не называлась, однако Reuters со ссылкой на источники писал, что она составила $320 млн, или 31,3 млрд руб. по текущему курсу Центробанка. Это значительно ниже первоначальной стоимости российского бизнеса Carlsberg, который сам холдинг оценивал в $1,06 млрд.

О планах покинуть российский рынок Carlsberg Group объявила в феврале 2022 года. В конце июня 2023 года пивоваренный холдинг сообщил о завершении поиска инвестора и подписании соглашения с будущим владельцем активов. В июле 2023-го президентским указом «Балтика» была передана во временное управление Росимуществу. Тогда же компанию возглавил господин Боллоев, основавший ее и руководивший ею в 1990–2000-ые годы. 2 декабря 2024 года Владимир Путин отменил национализацию «Балтики».

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ».

Алина Морозова