Соседи убитого Виктора Тархова рассказали о странном поведении его внучки

Соседи убитого экс-главы Самары Виктора Тархова рассказали о странном поведении его внучки Екатерины Бельской. В частности, в середине января текущего года она выносила из квартиры множество мусорных пакетов черного цвета, которые грузила в машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

Также очевидцы рассказали, что из квартиры экс-чиновника было вывезено много мебели. Помимо этого соседи видели, как эвакуатор забирал во дворе автомобиль Toyota RAV4, на котором ездила супруга бывшего градоначальника Наталья Тархова.

В настоящее время СУ СК РФ по Самарской области рассматривает различные версии убийства четы Тарховых. Расследование контролирует региональная прокуратура. Екатерина Бельская арестована по подозрению в двойном убийстве. Свою вину она не признает.

Виктор Тархов был главой Самары с 2006 по 2010 год. После окончания политической карьеры он находился с супругой за границей. По данным источника, недавно пара вернулась в Самару, где проживала в доме с внучкой и шестилетним правнуком. Также утверждается, что Екатерина Бельская страдала наркозависимостью, и по этой причине расходы женщины контролировала бабушка.

Единственная дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила в 2023 году получила срок за вымогательство 200 млн руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. За эти деньги она обещала не распространять сведения, которые якобы могли опорочить репутацию парламентария.

Андрей Сазонов