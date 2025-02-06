Чем запомнился Виктор Тархов

Об убийстве Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. В настоящее время задержана и арестована внучка бывшего чиновника Екатерина Бельская, подозреваемая в совершении преступления. Точная дата гибели экс-градоначальника неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1971 году он окончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института. С 1971 года работал на заводе «Синтезспирт», где прошел путь от оператора до директора предприятия. В 1984 году стал гендиректором «Куйбышевнефтеоргсинтеза». С июня 1991 года возглавлял Куйбышевский облсовет и облисполком. Он был лауреатом премии Совета министров СССР в области науки и техники и почетным нефтехимиком СССР.

В августе 1991 года Виктор Тархов был обвинен в поддержке ГКЧП и снят с должности председателя облсовета. Это открыло дорогу тогдашнему председателю Куйбышевского горисполкома Константину Титову на должность главы администрации Самарской области, который в итоге руководил регионом до 2007 года.

В марте 1992 года господин Тархов возглавил Новокуйбышевский НПЗ, вошедший в апреле 1993 года в состав НК ЮКОС. С 1994 года вице-президент НК ЮКОС, с 30 апреля 1997 года глава совета директоров АО «Омскшина» (принадлежавшего ЮКОСу). В декабре 1999 года покинул ЮКОС, став вице-президентом ОАО «Группа «Альянс».

В июле 2000 года участвовал в выборах губернатора Самарской области, занял второе место, набрав 29,9% голосов (победителем стал Константин Титов с 53%). С марта 2001 года Виктор Тархов возглавлял ОАО "Химпром". В марте 2002 года избран депутатом Самарской губернской думы. 18 марта 2003 года стал замруководителя регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В апреле 2003 года возглавил авиастроительное предприятие ООО «Самара-ВВВ-Авиа», входящее в состав холдинга ООО «Зевсавиа» (производство легкомоторных самолетов). 20 мая 2006 года возглавил Самарское региональное отделение Российской партии жизни.

В 2006 году Виктор Тархов одерживает победу на выборах главы Самары. Возглавляет самарское региональное отделение партии «Справедливая Россия». Спустя четыре года он проиграл на выборах главы города Дмитрию Азарову. Последние несколько лет бывший чиновник проживал в Норвегии.

Дочь бывшего градоначальника Людмила, возглавлявшая компанию по производству частных самолетов ООО «Самара ВВВ-авиа», стала фигуранткой громкого уголовного дела о вымогательстве у депутата Александра Милеева. В декабре 2022 года она была приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По версии следствия, она пыталась получить 200 млн руб. от зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Людмила Тархова свою вину отрицала.

Евгений Чернов