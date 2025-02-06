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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Израиля поручил подготовить план выезда палестинцев из Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план, который будет включать варианты выезда жителей сектора Газа в соответствии с предложением президента США Дональда Трампа. По словам главы военного ведомства Израиля, страны, критиковавшие еврейское государство за операцию в анклаве, обязаны принять палестинцев на своей территории.

Фото: Jehad Alshrafi / AP

Фото: Jehad Alshrafi / AP

«Жителям Газы должна быть предоставлена свобода выезда и эмиграции, как это практикуется во всем мире»,— сказал Исраэль Кац, его слова приводит The Times of Israel. «''Хамас'' использовал жителей Газы в качестве живого щита и построил инфраструктуру террора в самом сердце, а теперь держит их в заложниках, вымогая у них деньги, используя гуманитарную помощь и не позволяя им покидать Газу»,— добавил он.

Предполагается, что жители сектора Газа смогут «эмигрировать в любую страну, согласившуюся их принять». Среди потенциальных направлений Исраэль Кац перечислил Испанию, Ирландию, Норвегию, выдвигавших «ложные обвинения» относительно действий Израиля в анклаве. План, который подготовит ЦАХАЛ, должен предусматривать выезд через наземные переходы и «особые условия» для поездок морским и воздушным путем.

После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что сектор Газа перейдет под контроль Вашингтона, который займется его «экономическим развитием». Президент США также выступил за переселение палестинцев в другие страны. Идею раскритиковали ООН, Саудовская Аравия, а также страны Европы. В МИД Израиля в ответ на критику Газу назвали провальным экспериментом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».

Лусине Баласян

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