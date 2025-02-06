Алкоголю обсуждают возрастной ценз

В России вновь обсуждают идею продавать алкоголь только после 21 года. В среду, 5 февраля, такую инициативу выдвинул председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В Госдуме и Совете федерации прозвучали одобрительные отклики, там считают, что решение могло бы быть эффективным. По словам главы СК, запрет на продажу любого алкоголя, по аналогии с другими крупными странами, необходим «для предупреждения алкоголизации молодежи». Есть ли перспектива у таких ограничений и что думает по этому поводу бизнес? Выяснял Стас Крючков.

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Ввести дополнительные возрастные ограничения в России пытаются не первый раз. На этот раз пас подает руководитель следственного ведомства. Около десяти лет назад подобный проект Минздрава не смог получить одобрения Минэкономразвития. Там увидели риски для производителей и продавцов, стремящихся работать «в белую». Собеседники “Ъ FM” объясняют, что, с одной стороны, запрет сложно реализовать, а, с другой стороны, он противоречит законодательному тренду на либерализацию рынка спиртного, в частности, его возвращению на спортивные мероприятия. Эту идею в октябре поддержал Минфин.

Кроме того, в быту это может привести к весьма нелепым ситуациям, размышляет руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин: «Получается действительно нонсенс: до 21 года, например, должны быть свадьбы безалкогольные. Невеста с женихом формально не могут купить себе шампанское. Возникнут неминуемые проблемы, потому что как человеку молодому, который уже покупает алкоголь, объяснить, чтобы он подождал еще пару лет?»

Сенатор Андрей Клишас счел инициативу Бастрыкина достойной внимания, Сергей Леонов из думского комитета по здоровью заявил, что любые антиалкогольные кампании хороши, потому что позитивно влияют на продолжительность жизни соотечественников. С этим согласен и врач-нарколог Сергей Зайцев: «Чем позже человек начинает употреблять алкоголь, тем меньше вероятность формирования зависимости. Эффективный контроль употребления алкоголя складывается из баланса двух элементов: мер ограничения доступности и просветительских мероприятий».

По данным Росалкогольтабакконтроля, в ушедшем году общий объем производства спиртных напитков в стране упал почти на 2%. Снижение происходит третий год подряд. В меньшей степени от возможных новаций пострадают производители и импортеры дорого спиртного, но за здоровье нации пострадать готовы и они, говорит исполнительный директор компании Fort Александр Липилин: «Пострадают продажи пива и крепкого алкоголя. Мы имеем разную статистику, которая показывает, что среди поколения 18-25 лет потребление алкоголя достаточно низкое. С точки зрения бизнеса опасений по поводу потерь у нас нет.

С точки зрения запрета всегда будет дискуссия, что лучше: запретить, ужесточить и потом контролировать либо все-таки разрешить, несмотря на то, что это с точки зрения медицины, возможно, не самый лучший вариант».

Часть удара придется на продавцов и владельцев модных питейных заведений. Если на вопрос «когда по барам?» закон скажет, что до 21 года «по барам пока не пора», заведения, ориентированные на пиво, настойки и коктейли, потеряют каждого десятого посетителя. Такие цифры приводит основатель и владелец сети крафтовых баров «13 правил» Алексей Омельченко: «Процент молодежи, которая к нам приходит в возрасте 18-21 лет, не больше 10-15%. Мы в бизнесе боремся героически за каждый рубль, и 15% могут быть сильно ощутимыми. Когда люди приходят в заведение, все-таки они приходят в атмосферу, ведут себя достаточно интеллигентно и воспитанно».

В последние месяцы контроль продажи алкоголя ужесточают на региональном уровне. Так, в ноябре в Вологодской области утвердили закон о продаже спиртных напитков, отвели на это два часа в день. В полной мере норма начнет работать с 1 марта. Не дожидаясь весны, алкомаркеты города с резными палисадами начали закрываться.

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Станислав Крючков