Валюте сезонно возразили

Курс доллара на российском рынке обновил двухмесячный минимум, опускаясь в ходе торгов ниже 98 руб./$. Курс китайской валюты достигал 13,5 руб./CNY, минимума с начала года. В пользу рубля играют сезонный фактор слабого спроса импортеров на валюту, пришедшие с временным лагом платежи от экспортеров, девалютизация вкладов, а также ослабление доллара на мировом рынке. Однако радикального укрепления российской валюты эксперты не ждут, а к весне ожидают ее заметного ослабления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Согласно данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке в среду, 22 января, опускался до отметки 97,65 руб./$, минимального значения с 14 ноября 2024 года. Даже с учетом того, что удержаться на локальном минимуме не удалось и курс поднялся к отметке 98,7 руб./$, этот показатель остался на минимуме с начала декабря прошлого года. Уверенно укрепление российской валюты продолжается с начала недели. За это время курс доллара потерял 3,8 руб. На биржевых торгах китайская валюта также сдавала позиции, однако менее динамично. Курс юаня опускался до отметки 13,5 руб./CNY, минимума с 30 декабря. На закрытии торгов он остановился на отметке 13,54 руб./CNY.

Участники рынка отмечают, что прежде всего рубль укрепляется благодаря сезонному фактору.

Как поясняет руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев, «активность импортеров в начале года остается традиционно низкой, спрос на валюту минимальный, что заметно по снизившейся стоимости юаней на денежном рынке». В январе 2024 года курс доллара снижался с 92 руб./$ до 87–88 руб./$, курс юаня — с 12,7 руб./CNY до 12,1–12,25 руб./CNY.

Одновременно увеличилось предложение валюты со стороны экспортеров, которые в конце 2024 года имели сложности с репатриацией валютной выручки на фоне введения жестких санкций со стороны США в отношении большого числа российских банков, в том числе ГПБ (см. “Ъ” от 22 ноября 2024 года). По словам управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, продажи валюты экспортерами активизировались на фоне приближения периода налоговых выплат (28 января), также есть спекулятивный спрос на рубль ввиду рыночных ожиданий снижения геополитической напряженности и сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Укреплению рубля также способствует и дальнейшая девалютизация сбережений населения и бизнеса.

Как отмечает Денис Попов, по оперативным оценкам ЦБ, в декабре объем валютных депозитов, включаемых в широкую денежную массу, сократился на 5%, до $136 млрд. При этом всего за четвертый квартал их объемы снизились на 10%. Он обращает внимание, что в основном «снижались валютные депозиты нефинансовых организаций, которые, вероятно, пытаются снизить издержки от геополитических рисков в условиях высоких внутренних процентных ставок».

В дополнение к этому американская валюта отступала от многолетних максимумов на мировом рынке. Как отмечает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин, это произошло после того, как Дональд Трамп не подписал ряд указов, касающихся введения пошлин. При этом рынок ранее уже заложил их введение, которое в будущем могло бы привести к более высоким процентным ставкам в США, а теперь инвесторы пересмотрели свои ожидания, отмечает эксперт. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара к шести ведущим мировым валютам) в среду оставался чуть выше 108 пунктов, тогда как в конце прошлой недели превышал 109 пунктов, а в середине января превышал 110 пунктов — максимум с ноября 2022 года.

В ближайшие дни российская валюта имеет шансы укрепить свои позиции.

По словам Дениса Попова, на фоне продолжительного празднования Нового года в Китае (с 28 января по 3 февраля) «укрепление рубля под налоговые выплаты не сменится коррекционным ослаблением в конце месяца». По его оценке, курс юаня в это период может оставаться в районе 13,4–13,5 руб./CNY, курс доллара — около 98 руб./$.

Вместе с тем участники рынка считают, что потенциал укрепления российской валюты ограничен. Как отмечает Владимир Евстифеев, «фундаментальных причин для закрепления курса доллара ниже уровня 100 руб./$ нет», поэтому нынешний откат курсов мировых валют «выглядит временным». Он обращает внимание, что цены на нефть могут продолжить снижение, что будет фактором момента для рубля. Никита Кулагин указывает, что экспорт в декабре прошлого года оказался слабым (снижение на 19% по сравнению с показателем годом ранее), что сдержит предложение валюты в ближайшие недели (оплата за экспорт приходит в среднем с лагом в два месяца). Кроме этого, по его словам, новые санкции против нефтегазового сектора, вероятно, сдерживают российский экспорт и в январе, а также создают сложности для получения нефтяными компаниями выручки за рубежом. Он оценивает, что курс доллара в ближайшие недели останется в диапазоне 97–102 руб./$, курс юаня — 13,4–14 руб./CNY. По оценке Дениса Попова, уже весной, по мере усиления экономической активности, курс юаня может вернуться в диапазон 14–14,5 руб./CNY.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин