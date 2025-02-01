Рубль настраивается на равновесие

У рубля появились новые поводы ослабнуть. Январь оказался удачным месяцем для национальной валюты. Доллар подешевел со 102 руб. до 97 руб. Собеседники “Ъ FM” связывали это с комбинацией факторов: импортеры сезонно снизили активность, а экспортеры нарастили продажи валюты для выплаты дивидендов. К тому же, толчком для рынка оказался налоговый период, который ускорил укрепления рубля. Сейчас он закончился. А через две недели завершится и китайский Новый год, после чего импортеры смогут восстановить закупки, спровоцировав дополнительный спрос на иностранную валюту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Чего ждать от курса? Директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой настроен скептически: «Январь выдался неплохим, рубль фактически двигался в соответствии с сезонной траекторией, исторически максимально позитивной. Но если говорить про февраль и, возможно, март, мне кажется, будут и временные сокращения экспорта, и временный рост дисконтов по российской нефти, связанные с санкциями — это первое. Второе: все-таки есть некоторый льготный период, пока ограничения в полной мере еще не вступили в силу, это тоже дает некоторый лаг, и мы, вероятно, увидим движение рубля в сторону более слабых уровней.

Единственное, что может эту траекторию менять, — более значимые реакции экономики на жесткую политику, снижение спроса на импорт. Пока, учитывая вот эти два разнонаправленных фактора, каких-то значимых отклонений курса от уровней 98-103 руб. в ближайшее время мы бы не ждали. Но, безусловно, волатильность может оставаться высокой, и со следующей недели все-таки рубль будет послабее».

В День святого Валентина состоится заседание Центробанка по ключевой ставке, первое в 2025 году. В декабре регулятор сенсационно оставил показатель без изменений, но отметил, что дальнейшее повышение не исключено. Сейчас ставка находится на уровне в 21% и поддерживает валютный рынок, убежден главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин: «Я думаю, что в феврале часть успехов рубля все-таки останется. Пока, по крайней мере, начало месяца не выглядит диаметрально противоположным по сравнению с январем. Какое-то время рубль продолжит поддерживаться достаточно высокими ценами на нефть, расчетами, которые поступают на валютный рынок еще за прошлые поставки, и высоким уровнем ставок. Но при этом, думаю, ослабление рубля — это все-таки вопрос горизонта. И в целом за пределами, по крайней мере, первого квартала, ослабление рубля выглядит основным сценарием.

До каких значений? Все-таки платежный баланс не в блестящем состоянии, потом с каким-то периодом действительно дойдет до рынка и некоторое снижение объемов продажи экспортной выручки. По нашим оценкам, уровень курса в 2025 году средний сложится где-то на уровне 106,5 руб. за доллар. Но на конец года мы ожидаем курс где-то уже ближе к 110 руб. за доллар. В общем, несмотря на такие локальные успехи начала года, я думаю, что новый равновесный уровень для курса все-таки — 100+».

Глава Сбербанка Герман Греф допускал, что к концу года доллар может достичь отметки в 115 руб. В ВТБ также ожидают ослабление рубля в пределах 10%. Прогнозы по курсу рубля планировал публиковать и Центробанк, но до сих пор этого не сделал.

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Иван Якунин