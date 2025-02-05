Bloomberg: США предложат план мира на Украине за неделю до годовщины начала СВО
Союзники США ожидают, что администрация президента Дональда Трампа представит план по прекращению военных действий на Украине на Мюнхенской конференции, которая пройдет на следующей неделе с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет агентство, презентацией плана займется спецпосланник по Украине Кит Келлог. Он ранее говорил о том, что у Дональда Трампа «есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед». Источники Bloomberg не уточняют, насколько подробным будет обсуждение плана на конференции, однако, судя по комментариям и публичным высказываниям представителей администрации США, мир будет основан на принуждении сторон, сообщает агентство.
Сам план, пишет Bloomberg, основан на заморозке конфликта, а территории, которые заняли российские войска, останутся «в подвешенном состоянии». Украине будут предложены гарантии безопасности, которые бы не позволили Москве возобновить конфликт, но какими они будут, агентство не уточняет.
Сегодня, 5 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты США и России о мире на Украине «интенсифицировались». Сегодня же об «очень конструктивных переговорах» с руководством Украины и России заявил и президент США Дональд Трамп.
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