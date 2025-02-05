В Госдуме посчитали, что ЦБ не поднимет ключевую ставку в феврале

Банк России не станет повышать ключевую ставку на первом заседании совета директоров, которое должно пройти 14 февраля, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат связывает это с тем, что в последние недели инфляция замедлилась.

«Полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции... Учитывая, что кредитование замедлилось... значит инфляционные процессы начинают замедляться»,— сказал «РИА Новости» господин Аксаков. Он рассчитывает на то, что в течение 2025 года Банк России начнет постепенно снижать ключевую ставку.

В прошлом году Банк России трижды повысил ключевую ставку. В июле ключевой индикатор был увеличен с 16% до 18%, в сентябре — до 19%, в октябре — до 21%. Это рекордное значение ключевой ставки. Эксперты полагали, что ЦБ поднимет в декабре ставку до 23%, однако регулятор оставил ее на прежнем уровне.

Центробанк пока не видит признаков устойчивого снижения цен. Регулятор 14 февраля будет выбирать из двух вариантов: либо сохранить текущую ключевую ставку, либо ее повысить.

Подробнее о решении регулятора по ключевой ставке — в материале «Ъ FM» «Центробанк намекнул на ужесточение».