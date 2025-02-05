«Аэрофлот» выступил за создание в РФ независимой структуры для аудита самолетов

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) предложил принять федеральные авиационные правила поддержания летной годности (ФАП ПЛГ) для создания в РФ независимого аудита воздушных судов и состояния летной годности. Как сообщил на выставке NAIS-2025.НАИС первый заместитель гендиректора авиакомпании по производству Андрей Семенов, появление новой независимой структуры для проверки самолетов позволит соотнести российские правила с международными и поспособствует восстановлению отношений с Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

«Назрела необходимость выпуска ФАП ПЛГ. Это детальное регулирование требований к поддержанию летной годности… Было бы правильно в этом смысле полностью соответствовать международному законодательству. Так и в общении, восстановлении полноценных отношений с ICAO будет проще. И мы будем разговаривать на одном языке»,— сообщил господин Семенов.

Ряд собеседников «Ъ» в других авиакомпаниях поддержали появление подобной организации, отмечая, что до 2022 года инспекцией летной годности иностранных самолетов занимались независимые аудиторы. Эти организации действовали по согласованию с Управлением гражданской авиации Бермудских островов и Авиационным управлением Ирландии, которые отозвали свои сертификаты летной годности (СЛГ) в марте 2022 года. После этого иностранные самолеты перевозчиков были перерегистрированы в российском реестре и получили СЛГ Росавиации. Проверки авиакомпаний проводят специалисты Росавиации и Ространснадзора.

Подробнее о том, как российские авиакомпании вывели из-под зарубежных рисков более половины самолетов,— в материале «Ъ» «Борт расправил крылья».

Айгуль Абдуллина