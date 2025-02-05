«Русский стандарт» возвращается домой

Созданная Рустамом Тарико ГК «Руст», выпускающая алкоголь, в том числе водку «Русский стандарт» и «Зеленая марка», должна полностью выйти из-под контроля своего текущего учредителя — кипрской Pasalba Ltd. Этого через суд требует Минфин РФ, так как правительство прошлой осенью внесло производителя в список экономически значимых организаций. Процесс едва ли существенно повлияет на бизнес компании, поскольку он сосредоточен сейчас в основном в России, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минфин РФ 5 февраля сообщил, что обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в отношении структур, входящих в ГК «Руст». В качестве основной причины в министерстве назвали то, что федеральное правительство 15 ноября 2024 года внесло в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка».

Свое решение обратиться в суд Минфин аргументирует тем, что иностранные холдинги — кипрская Pasalba Ltd и американская Roust Corporation, контролирующие структуры, совершают действия, «препятствующие осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности». По данным СПАРК, Pasalba Ltd по состоянию на 2018 год принадлежало 99,9% акций АО «Руст Россия» — основного юрлица группы. В министерстве оперативно не пояснили “Ъ”, какие конкретно действия были совершены. В ГК «Руст» на запрос “Ъ” не ответили.

Основанная Рустамом Тарико ГК «Руст» — крупный производитель водки, входит в топ-5 профильных компаний в России. В портфеле компании — водочные бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Талка». По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников рынка, в 2024 году структуры группы выпустили более 6,4 млн дал водки, что больше на 10% год к году. Согласно СПАРК, в 2023 году выручка АО «Руст Россия» сократилась на 6,17%, до 19,54 млрд руб., убыток превысил 2,6 млрд руб.

Компании, попавшие в перечень ЭЗО, обязаны перевести бизнес в РФ, сменив иностранного учредителя на российское юрлицо. После внесения в список компании должны самостоятельно провести редомициляцию бизнеса. В случае с ГК «Руст» речь идет о принудительной процедуре, так как у производителя с ноября 2024 года было время самостоятельно сменить учредителя и поменять юрисдикцию, констатирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Велика вероятность поддержки судом требований Минфина, добавляет эксперт, ссылаясь на текущую практику.

82,8 миллиона декалитров составил объем производства водки в России в 2024 году, по данным Росалкогольтабакконтроля

Господин Жарский предполагает, что зарубежные бенефициары структур ГК «Руст», несогласные с перспективой утраты контроля, могут пытаться, например, заключать сделки, направленные на вывод активов с передачей их третьим лицам. Это могло подтолкнуть Минфин обратиться в суд. Другим поводом мог стать, например, отказ иностранных владельцев группы согласовать кредитование в российском подсанкционном банке, не исключает адвокат Forward Legal Евгений Зубков.

Ранее ряду других крупных компаний потребительского рынка, вошедших в перечень ЭЗО, также пришлось пройти редомициляцию. Так, X5 Group 29 марта 2024 года сообщила, что Минпромторг РФ уведомил ее о подаче иска с требованием о прекращении всех корпоративных прав холдинга в отношении ее дочерней структуры — ООО «Корпоративный центр Икс 5» (см. “Ъ” от 29 марта 2024 года). Свою юрисдикцию изменила и «Азбука вкуса» с кипрской Demanor Investments Ltd на ООО «Городской супермаркет» (см. “Ъ” от 3 июня 2024 года). В прошлом году Минпромторг подал аналогичный иск к крупному поставщику сигарет, напитков и презервативов «Мегаполис» (см. “Ъ” от 19 июля 2024 года).

Руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что смена юрисдикции не должна значительно сказаться на компании, потому что сейчас ее основной алкогольный бизнес сосредоточен в России. Он напоминает, что ранее ГК «Руст» была в основном ориентирована на экспорт: 15 лет назад около 65% всей продукции компании отправлялось за границу.

Владимир Комаров