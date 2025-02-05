Трамп берет Газу на себя

Дональд Трамп готов взять под контроль сектор Газа. Его разминируют, снесут, а затем превратят в «Ривьеру». Палестинцам придется подождать. Своим вариантом решения кризиса в регионе президент США поделился на совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху. Премьер Израиля стал первым иностранным гостем Трампа после инаугурации. Именно при посредничестве новой администрации вступила в силу сделка между еврейским государством и группировкой «Хамас». А в конце прошлой недели Трамп предположил, что сектор Газа можно «просто очистить» и принудительно переселить палестинцев в Иорданию и Египет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

Но после восстановления территории они смогут вернуться обратно, заявил президент США: «В моем представлении там будут жить люди со всего мира, превратим это в международное невероятное место. Потенциал сектора Газа невообразимый, и люди туда поедут отовсюду, палестинцы тоже, конечно. Они так-то десятилетиями пытались, но не сработало же и не будет работать. А у нас есть шанс сделать нечто феноменальное. Не хочу показаться умником, но "Ривьера Ближнего Востока — вот что это может быть, и люди будут там жить в мире, а не как сейчас, в аду. Сделаем это на мировом уровне. И да, я сейчас о палестинцах в большей степени».

По словам Трампа, разминирование, снос и новое строительство в секторе Газа США возьмут на себя. А вот переселение местных жителей, а это, по оценкам самого президента, около 2 млн человек, Белый дом финансировать не намерен. Соседние Иордания и Египет уже отвергли идею принять палестинских беженцев у себя. И это ожидаемая реакция, отметил востоковед Руслан Сулейманов. Однако, по его словам, заявление Трампа оценят прежде всего в самом Израиле: «Главным образом эти заявления адресованы кабинету министров Нетаньяху, который находится в очень непростом положении, практически на грани распада. Члены правительственной коалиции фактически поставили ультиматум Нетаньяху: или он возобновляет боевые действия, и они остаются в коалиции, или поэтапное перемирие идет дальше, но они подают в отставку и, по сути, она распадается. Трампу, конечно, не хотелось бы, чтобы в Израиле наступил политический кризис, ему нужен стабильный Израиль.

Поэтому он делает такие яркие жесты, чтобы задобрить членов коалиции Нетаньяху и показать, что Вашингтон всегда и во всем будет их поддерживать.

Но как это будет выглядеть на практике, никто не знает. И сам Трамп, думаю, прекрасно понимает, что просто так выселить всех палестинцев из сектора Газа не получится. Вместе с тем для арабского мира тот план, который выдвигает американский лидер, неприемлем. Об этом уже открыто говорят Египет и Иордания, куда, по идее Трампа, нужно выселить палестинцев. И, собственно, сами палестинцы никуда не собираются уходить. Они возвращаются в свои дома, пусть и разрушенные, без света и электричества».

Представитель «Хамаса» заявил, что предложение Трампа захватить Газу рискует «воспламенить регион». Идеи президента США «смехотворны» и «абсурдны», цитирует Reuters представителя движения. Неназванные арабские чиновники заявили CNN, что слова Трампа ставят под угрозу перемирие в секторе Газа. И, скорее всего, оно окажется временным, считает консультант «ПИР-Центра» Леонид Цуканов:

«Дальнейшее развитие сделки может проходить уже в более радикальном варианте, и он не исключает возобновления на какое-то время столкновений после того, как завершится процедура обмена заложниками, первый этап соглашения Израиля и "Хамасам. Такой вариант в принципе укладывается в интересы еврейского государства, поскольку ранее негодование у ультраправого, ястребиного блока правительства вызвал как раз план правительства Нетаньяху работать с группировкой на условиях, которые она выдвигает.

Все идет к тому, что оружейный паек от США будет потихоньку расширяться с учетом того, что республиканская часть достаточно плотно контролирует все американские институты, ответственные за принятие этого решения. Трамп, соответственно, также анонсировал, что будет наращивать военное сотрудничество, укрепляя профильное взаимодействие. Но здесь речь не только об уже купленных вооружениях, в частности, 900-килограммовых бомбах, но и поддержке на других направлениях, например, более тесной координации специальных служб в области кибербезопасности, военного аспекта.

Учитывая, что Вашингтон анонсировал политику максимального сдерживания Ирана и давления на него, Израиль вполне может стать одним из форпостов этой новой стратегии».

«Сделать Газу снова прекрасной» пообещал и госсекретарь США Марко Рубио. И Белый дом готов взять на себя лидерство в этом вопросе, написал он в сети Х. Рубио добавил, что территория должна быть свободна от движения «Хамас».

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Иван Корякин