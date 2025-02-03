«Хамас» связывает с Москвой планы на будущее

Делегация радикального палестинского движения «Хамас» в понедельник нанесла визит в Россию. Его представители пообещали, что в ближайшее время освободят из плена российского гражданина Александра Труфанова, который был захвачен во время резни 7 октября 2023 года. Взамен заместитель главы политбюро «Хамаса» Муса Абу Марзук попросил у Москвы помощи в восстановлении сектора Газа. Впрочем, обсуждение этого вопроса пока не выглядит своевременным. В Израиле утверждают, что не выведут войска из анклава, пока «Хамас» остается у власти. В Вашингтоне к этому относятся с пониманием. Так что восстанавливать Газу хамасовцам вряд ли придется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук выходит из здания МИДа в Москве после переговоров с российской стороной

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Заместитель председателя политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук выходит из здания МИДа в Москве после переговоров с российской стороной

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

То, что Александр Труфанов, заложник с двойным гражданством, «обязательно будет освобожден» в ближайшее время, Муса Абу Марзук пообещал, находясь в Москве. «Он будет освобожден, несмотря на то что он военнослужащий»,— отметил хамасовский представитель. По условиям сделки между еврейским государством и палестинской группировкой военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), захваченные в плен во время «черной субботы», должны быть возвращены домой только на поздних этапах выполнения договоренностей.

«Это наш жест в ответ на позицию России по палестинскому вопросу»,— подчеркнул господин Марзук.

Представитель «Хамаса» добавил, что судьба уроженца Донбасса Максима Харкина, еще одного русскоязычного узника, будет решаться только на втором этапе сделки. Он наступает на 42-й день после вступления в силу «режима тишины».

Заместитель главы политбюро уточнил, что «Хамас» был приглашен в Москву официально. И у палестинской стороны накопилось достаточно тем для разговора с российской стороной. «Нам нужно, чтобы Россия приняла участие в восстановлении сектора Газа,— рассказал представитель "Хамаса".— Россия должна присутствовать в этом процессе, должна играть свою роль, для нас это очень важно. Мы ожидаем и гуманитарную помощь, и поддержку, и помощь в восстановлении сектора Газа».

Впрочем, говорить о восстановлении сектора Газа пока, похоже, рано, и станет ли оно проблемой, которую придется решать «Хамасу», тоже неочевидно.

В понедельник по оговоренному графику стороны конфликта должны были приступить в Катаре к непрямым переговорам о параметрах второго этапа соглашения. Однако, как рассказали источники Axios, находящийся с визитом в США премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил пока не отправлять своих делегатов в Доху. По крайней мере до своей личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Она намечена в Вашингтоне на 4 февраля.

«По-настоящему серьезные переговоры по второй фазе начнутся только после встречи Биби (господин Нетаньяху.— “Ъ”) с Трампом. До этого ничего значимого не произойдет»,— подчеркнул один из источников Axios.

Разговор о статусе «Хамаса», как кажется, будет главным препятствием на пути к достижению какого-либо компромисса между Израилем и палестинской стороной. Последние раунды освобождения заложников показали, что группировка по-прежнему заявляет о себе как о хозяине Газы: передачу пленных Красному Кресту координировали боевики в форме «Хамаса», по-видимому, представляющие его полицейские структуры.

Источник Haaretz в окружении израильского премьера заявил, что военнослужащие ЦАХАЛа не покинут палестинский анклав до тех пор, пока радикальная группировка не откажется от властных амбиций. В связи с этим господин Нетаньяху надеется, что его американский визави даст разрешение на полное уничтожение «Хамаса» как военной и политической силы, подчеркнули собеседники газеты.

Свой торг за будущее Газы с Белым домом недавно попыталась начать и Палестинская администрация, контролирующая Западный берег реки Иордан. Ее чиновники уведомили США по дипломатическим каналам, что готовы вступить в боевые столкновения с «Хамасом» и доказать свою способность контролировать прибрежный анклав, сообщили порталу Middle East Eye палестинские официальные лица. Однако в Вашингтоне назвали это «бредом», добавив, что такая кампания потребует дополнительной военной поддержки. А ее в этом конфликте США готовы оказывать только израильтянам.

Нил Кербелов