Парламенту не до недоверия

Сегодня в Национальной ассамблее снова взвешивали на весах голосования сразу два вотума недоверия правительству, выдвинутые крайне левыми из «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люка Меланшона. Правительство Франсуа Байру устояло и получило право на новые бюджеты. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Франции Франсуа Байру, министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Эрик Ломбар, министр-делегат по связям с парламентом Патрик Миньола, министр сотрудничества с регионами и децентрализации Франсуа Ребсамен

Фото: Benoit Tessier / Reuters Премьер Франции Франсуа Байру, министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Эрик Ломбар, министр-делегат по связям с парламентом Патрик Миньола, министр сотрудничества с регионами и децентрализации Франсуа Ребсамен

Фото: Benoit Tessier / Reuters

У Национальной ассамблеи сегодня было два варианта действий: поддержать законы, предложенные правительством Франсуа Байру, или отправить его в отставку. В понедельник днем премьер-министр дважды воспользовался статьей 49.3 Конституции, позволяющей принять закон без голосования в парламенте, чтобы утвердить государственный бюджет на 2025 год, а также бюджет системы социального обеспечения. «Впервые со времени основания Пятой республики наша страна остается без бюджета на 1 февраля… Мы приложили все усилия, чтобы выйти из этого тупика. Мы работали со всеми политическими силами. Совершенен ли этот бюджет? Нет. Но на нас всех лежит ответственность. Если вы примете такое решение, то в течение десяти дней Франция получит свои бюджеты»,— заявил он с трибуны Национальной ассамблеи.

Отменить оба решения правительства парламент мог с помощью вотумов недоверия, чем незамедлительно воспользовались левые партии. Вотум был инициирован крайне левыми из «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люка Меланшона. Их союзники по «Новому народному фронту» (NFP) — партия зеленых (EELV) и Французская коммунистическая партия (PCF) — заявили о готовности к нему присоединиться. А вот социалисты (PS), также входящие в левый блок NFP, заранее объявили, что не будут голосовать ни за один из вотумов недоверия LFI.

«После долгих раздумий,— заявил первый секретарь PS Оливье Фор,— партия решила дать Франции бюджет».

Он добавил: «Политика наихудшего сценария может привести к самой худшей политике — к власти крайне правых».

Напрасно ярый сторонник вотума, президент Финансовой комиссии Ассамблеи от LFI Эрик Кокрель пытался убедить своих союзников: «Моя цель — не допустить принятия этого бюджета, потому что он вреден для страны и ведет к рецессии. Он сокращает расходы на 6 млрд больше, чем бюджет Барнье (предыдущего премьера.— “Ъ”)». Кокрель призвал социалистов голосовать против Байру и «не подчиняться указаниям своей партии».

Однако, чтобы опрокинуть правительство, сторонникам LFI необходимо было собрать как минимум 288 голосов.

Как и в случае с премьер-министром от партии республиканцев (LR) Мишелем Барнье, смещенным 4 декабря прошлого года, судьба правительства Байру зависела от позиции Социалистической партии и «Национального объединения» (RN). Только в случае их солидарного выступления голосов за отставку хватило бы. Но и президент «Национального объединения» Жордан Барделля предупредил, что RN, скорее всего, не будет голосовать за вотум недоверия: «Сейчас перед всеми партиями стоит дилемма: что хуже — плохой бюджет или его отсутствие? По моему убеждению, французы не выиграют от новой нестабильности, которая может ударить по экономике сильнее, чем предыдущий вотум в декабре».

За новый бюджет выступили даже профсоюзы. Генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Марилиз Леон согласилась с необходимостью скорейшего принятия закона: «Социально этот бюджет несправедлив, у него нет экологических целей, и это проблема. Но его нужно срочно принять».

В итоге правительство устояло и может благодарить за это неожиданно оказавшихся в одной лодке партию Оливье Фора и партию Марин Ле Пен. Тем не менее, чтобы не показаться изменниками среди левых, социалисты готовят свой отдельный вотум недоверия. В четверг в парламенте будет обсуждаться вопрос об ограничении «права почвы» на Майотте для сдерживания незаконной иммиграции. Социалистическая партия планирует внести текст с требованием отставки Франсуа Байру «во имя принципов», особенно после его недавно прозвучавшего высказывания о «чувстве миграционного потопа». Им, возможно, поаплодируют левые, однако, даже если вотум будет поддержан всеми партиями NFP, шансов на успех нет: у «фронтовиков» всего 192 депутата, что опять же значительно меньше необходимых 288 голосов.

«Идет бюджетная дискуссия. Правительство и парламент приближаются к ее завершению, и я этому рад. Стране нужна стабильность»,— поддержал своего премьер-министра президент Эмманюэль Макрон.